Nico Vázquez y Dai Fernández, al borde de lo hot: las acaloradas fotos en Filadelfia que impactaron las redes

La pareja se encuentra en Estados Unidos por compromisos laborales relacionados a la obra que comparten en conjunto. Las imágenes hablaron por sí solas.

Tras una confirmación algo ambigua, finalmente Nico Vázquez y Dai Fernández viajaron a Estados Unidos para avanzar con los preparativos de la segunda temporada de Rocky, la obra teatral que se convirtió en un rotundo éxito en Buenos Aires. Actualmente, la pareja se encuentra en Filadelfia, donde combinan trabajo y descanso.

A pocos meses del estreno de la segunda parte, previsto para el 15 de enero de 2026 en el teatro Lola Membrives, los tortolitos aprovechan su estadía para realizar filmaciones promocionales en escenarios emblemáticos de la saga original y empaparse del espíritu de la historia. Durante la estadía, las fotos románticas no faltaron.

Las imágenes que recorrieron las redes image Nico Vázquez y Dai Fernández. Créditos: Instagram Por supuesto, no todo fue trabajo. En redes sociales comenzaron a circular imágenes que sorprendieron a los fans. En una de ellas, Vázquez y Fernández aparecen al borde del beso, una postal inédita hasta ahora.

En otras postales, se los ve relajados y cómplices, disfrutando de la travesía y participando incluso en la “Rocky Run”, la tradicional competencia que rinde homenaje al mítico boxeador y reúne a más de 30 mil corredores de todo el mundo. Allí, solo estuvo Nico Vázquez participando de la travesía.