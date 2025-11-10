Cristian Castro revolucionó Mendoza con su visita: dónde se hospedó y qué lugares recorrió

La llegada del artista sorprendió a todos en la provincia y en esta nota te contamos todos los detalles.

Revolución por la llegada del cantante a Mendoza. Foto: Instagram / @generamusica.

Cristian Castro revolucionó a la provincia de Mendoza con su visita. El cantante mexicano llegó a la Tierra del Sol y del Buen Vino y su arribo generó mucha polémica, ya que se reveló que quien lo acompañaba no era Mariela Sánchez, su pareja.

El artista y compositor de éxitos como Por Amarte Así, Volver a Amar, Azul y Lloviendo Estrellas, aprovechó la visita para conocer el Parque General San Martín y también visitó Vía Civit, una conocida cafetería de la ciudad de Mendoza.

Cristian Castro revolucionó Mendoza con su visita Cristian Castro revolucionó a Mendoza con su visita: qué lugares recorrió Video: Instagram/ adriahumadaduarte_1978 Cristian Castro además fue visto recorriendo la Iglesia de El Challao y una mujer se grabó con él. "No lo podemos creer, hemos recibido la visita de Cristian Castro acá en nuestro santuario de la virgen de Lourdes de Mendoza", expresó Adriana, muy emocionada.

Captura de pantalla 2025-11-10 145525 Cristian Castro visitó la iglesia de El Challao en Mendoza. Foto: Instagram / @adriahumadaduarte_1978. El cantante se encuentra hospedado en un conocido hotel ubicado en la zona de Guaymallén, Mendoza. Este viaje generó escándalo, ya que Castro llegó con una mujer con la que le habría sido infiel a Mariela Sánchez, con quien, según sus palabras, se iba a casar en febrero.