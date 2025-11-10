Nadie lo esperaba: Cristian Castro estuvo paseando por la provincia de Mendoza y causó furor

El cantante disfrutó de su paso por nuestra provincia y fue reconocido por los fans, con quienes se tomó fotos.

En los últimos días, la provincia de Mendoza recibió visitas inesperadas que llamaron la atención de los vecinos. Entre paseos y grabaciones, varios nombres conocidos eligieron disfrutar del encanto local.

Uno de ellos fue Germán Martitegui, quien fue visto a fines de octubre en un conocido local de Parripollo de Las Heras, mientras grababa escenas de su programa Proyecto Tierras. El chef sorprendió a los presentes con su amabilidad y destacó el sabor de la preparación del lugar.

Mirá cómo fue la visita de Cristian Castro a Mendoza (créditos: @Noelia._.88) Cristian Castro Caminando En El Parque General San Martín El último en sumarse fue Cristian Castro. El cantante mexicano disfrutó de su paso por la provincia y compartió momentos con los fans que lo reconocieron en distintos puntos de la ciudad.

La usuaria de TikTok @noelia._.88 compartió el momento en que el artista fue visto caminando por el Parque General San Martín. Más tarde, Marcia Frisciotti, panelista de Puro Show, replicó el video en la cuenta de Instagram @Gossipeame y advirtió un detalle que no pasó desapercibido.

Cristian Castro en Mendoza 2 El cantante estuvo de paseo por la provincia y se tomó fotos con sus fans. Instagram Viacivit. "Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha, ¿¡¿qué no es Mariela Sánchez?!? Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del Club de Fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol. ¡¡¡Pero no entiendo nada!!! ¿¡¿Hace 3 doritos no estaba hace más de un año con su novia?!?", escribió Frisciotti junto a la captura de pantalla del clip.