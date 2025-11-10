El invitado con el que Mario Pergolini logró remontar su rating tras dos noches de malos números

Tras dos emisiones consecutivas con bajas mediciones para Otro día perdido, el programa logró repuntar su marca con la presencia de un conocido conductor y periodista.

La vuelta de Mario Pergolini a la televisión tras 15 años de ausencia en la pantalla chica, es sin dudas uno de los acontecimientos de esta temporada en los medios. Cada noche, el icónico conductor se luce al frente de Otro día perdido, el programa con condimentos de late night show que sale al aire por El Trece de lunes a viernes a las 22:30.

En una franja horaria tan competitiva como la del prime time, Pergolini ha logrado batallar en el rating contra tanques de Telefe como La Voz Argentina y MasterChef Celebrity. apoyado en la gran labor de su producción, que entre otras cosas tiene la difícil misión de buscar figuras relevantes para el segmento del mano a mano que comparte diariamente el anfitrión con sus invitados.

La semana pasada, Mario Pergolini tuvo dos fallidas emisiones el miércoles y el jueves, con promedios de rating que no estuvieron a la altura de los números que suele conseguir su ciclo. En tales ocasiones, los convocados para el momento de la entrevista fueron respectivamente la actriz, guionista y directora Dolores Fonzi; y el actor Marcelo de Bellis.

Mario Pergolini repuntó en el rating tras dos emisiones con bajos promedios Mario Pergolini repuntó en el rating tras un par de noches fallidas Más allá de que la mecionada artista viene de cosechar aplausos y premios en el Festival de San Sebastián con su film Belén, elegido para representar al país camino al Oscar a Mejor película internacional, el miércoles pasado su presencia en el living de Pergolini le reportó 3.2 puntos de rating a Otro día perdido. En tanto que algo parecido sucedió el jueves con los 3.5 puntos conseguidos con el carismático actor que es habitual atracción de los elencos de obras teatrales que se presentan en cada temporada veraniega.

Sin embargo, la marca de audiencia repuntó para Mario Pergolini sobre el cierre de la semana pasada, con el conductor y periodista Luis Novaresio como rendidor invitado del viernes. En esta oportunidad, el promedio fue de 4.6 puntos de rating, lo que ubicó al ciclo segundo en su franja horaria, a poca distancia de Por el mundo (Telefe), que conquistó 5.6 puntos.