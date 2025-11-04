TN respira al ganar el rating del mes: la leve caída de su mayor rival y el canal de noticias que sigue hundido en las mediciones

La señal líder en audiencia volvió a confirmar su poderío durante el mes de octubre, seguida de cerca por su tenaz contrincante, mientras que un canal de noticias que supo tener su momento de esplendor continúa en la zona baja de la tabla.

TN respira con alivio al anunciar que una vez más ganó el promedio general en el rating del mes, imponiéndose en octubre sobre sus contrincantes. Si bien la señal de noticias líder en audiencia perdió la franja de la noche frente a rivales como C5N y A24, se impuso en la mayoría de los restantes segmentos horarios ante sus competidores.

Concretamente, el promedio de TN durante octubre fue de 2.46 puntos de rating, seguido de C5N en el segundo puesto con 2.10, y de A24 en el tercer lugar con 1.52. Completando el top 5, Crónica quedó en la cuarta posición con 1.14 y LN+ en el quinto casillero, al seguir hundido en las mediciones con 1.03.

En términos comparativos, en septiembre TN había logrado una mejor performance que el mes que recién concluye al promediar 2.55 puntos de rating, lo mismo para C5N que había obtenido 2.40. En este sentido, el canal líder perdió solamente 9 décimas en relación al período anterior, mientras que su mayor rival experimentó una caída de 30 décimas, desliz que si bien puede sonar más pronunciado, en una evaluación trimestral resulta como leve si se tiene en cuenta que la señal con línea editorial opositora al oficialismo había marcado en agosto 1.93, con lo cual en el mes siguiente trepó casi 50 décimas. En cambio, TN consiguió en agosto 2.33, por lo que su crecimiento durante su pico en septiembre fue sólo de poco más de 20 décimas.

Distinta es la situación de LN+, que no logra salir de la zona baja, relegado desde hace varios meses al quinto puesto en la tabla del rating, debajo de TN, C5N, A24 y Crónica.

De hecho, los rasantes números de LN+ han promediado un magro sube y baja, con un indicador de rating de 1.03 en agosto y octubre, mientras que en septiembre el canal tuvo un escueto repunte de 10 décimas al promediar 1.13.