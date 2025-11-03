TN sufrió una humillante derrota en el rating del mes en un horario clave: el canal de noticias que se impuso

La señal informativa líder en las mediciones protagonizó un desliz en octubre con el programa que conduce su mayor figura, y un conocido ciclo rival tomó la delantera.

Si bien TN suele ganar el promedio mensual en el rating de los canales de noticias, y mientras se aguardan los datos globales de octubre, trascendió que en la franja clave que va de 20 a 21:30, la señal líder cayó estruendosamente ante su mayor rival.

Desde las redes sociales de C5N, informaron que Minuto Uno, el programa que conduce Gustavo Sylvestre, se impuso en la contienda por el rating del mes que recién concluye frente a sus contrincantes. El triunfo no es menor teniendo en cuenta que el ciclo en cuestión compite en el mismo horario con un tanque de TN como ¿La ves?, propuesta que comanda Jonatan Viale. Además, el envío del canal que ostenta una línea editorial opositora al oficialismo venció sobre +Nación, que encabeza Luis Majul de 20 a 21 por LN+.

jonatan viale portada Jonatan Viale, la figura de TN que protagonizó un traspié en el rating de octubre. Captura de video TN Concretamente, la propuesta de C5N obtuvo en su segmento horario según el reporte de Kantar Ibope un promedio mensual de 3.13 puntos de rating, mientras que sus adversarios de TN y LN+ consiguieron respectivamente 2.57 y 1.58.

TN perdió en el rating de octubre en una importante franja horaria SaveClip.App_576064346_1449059263251159_3631254575375841450_n Minuto uno, el programa de C5N que ganó el rating de octubre en la franja que va entre las 20 y las 21:30 Instagram @c5n Este desliz en las mediciones de octubre para TN, se suma al de la franja que va entre las 22 y las 23, donde Baby Etchecopar comentó el jueves pasado que se coronó como ganador del rating durante el mes con su programa de A24, superando a Sólo una vuelta más, que sale al aire por la señal de noticias líder, y destronando tanto a Duro de domar (C5N); como a los distintos ciclos que tiene LN+ en ese horario de lunes a jueves.