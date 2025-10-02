TN casi pierde en el rating del mes ante un canal de noticias que trepó considerablemente

La señal informativa que triunfa en las mediciones volvió a imponerse en septiembre, pero su mayor contrincante acortó la diferencia y casi le arrebata la victoria.

Una vez más, TN se coronó como el canal de noticias más visto según los promedios del mes de septiembre que dio a conocer Kantar Ibope. Sin embargo, la victoria de la señal se dio por un muy escueto margen frente a las mediciones de su mayor rival, C5N.

Concretamente, TN promedió durante el mes que recién se despide una marca de 2.55 puntos de rating, mientras C5N obtuvo 2.40, es decir apenas 15 décimas de diferencia entre ambos canales que compiten por la preferencia del gran público.

Si vamos a los números alcanzados por TN durante julio y agosto, el promedio del canal en ambos meses fue de 2.33 puntos de rating, por lo cual su crecimiento en septiembre fue de 22 de décimas. En tanto que C5N consiguió 1.92 en julio y 1.93 en agosto, logrando un avance de 48 décimas y duplicando la progresión de su contrincante.

TN se impuso en el rating de septiembre, pero C5N casi le arrebata el triunfo rating-tn-septiembre TN se impuso en el rating, por escasa diferencia frente a C5N. Captura TN

Volviendo al mes de septiembre, el tercer canal de noticias más visto fue A24 con un rating promedio de 1.48, número que mejora su resultado obtenido en julio, que fue de 1.36, y también el de agosto; cuando la señal del Grupo América cosechó 1.21.