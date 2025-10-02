Julieta Prandi y una preocupante publicación en redes sociales por un angustioso momento familiar

La modelo sorprendió a sus seguidores con un urgente pedido de ayuda desde la costa, lo que encendió la alarma por el estado de salud de un ser amado.

La modelo Julieta Prandi, tras la resonante condena a 19 años de prisión para su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual, volvió a encender las alarmas entre sus seguidores. Esta vez, sin embargo, el foco se trasladó de los tribunales a un hospital en la costa atlántica. A través de sus historias de Instagram, La figura compartió un pedido de ayuda que rápidamente se viralizó, solicitando dadores de sangre para una persona muy importante en su vida: su padre, Eduardo Prandi.

La solicitud se hizo pública este jueves, generando preocupación entre sus fans y los medios. El mensaje era claro y conciso, pidiendo a quienes pudieran acercarse al nosocomio. La propia modelo replicó el texto en su publicación: "Se necesitan dadores de sangre cualquier grupo o factor en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar. Acercarse directamente a Av Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias". La urgencia del pedido, sin especificaciones sobre la gravedad del cuadro, alimentó las especulaciones sobre la salud del padre de la modelo.

No obstante, la preocupación se disipó rápidamente gracias a las propias declaraciones de Prandi. Luego de la publicación en redes, la también actriz brindó detalles al medio Pronto, buscando llevar tranquilidad a todos los que se movilizaron ante su llamado. Explicó que si bien el pedido era necesario, el estado de salud de su padre no es crítico ni reviste gravedad extrema, sino que es una acción preventiva y logística.

La publicación de Julieta Prandi en redes sociales Prandi dadores de sangre Julieta Prandi encendió las alarmas tras el pedido de donadores de sangre para su padre. Foto: Instagram @jprandi

En un intento por bajar el tono dramático y evitar la difusión de información falsa, Julieta Prandi fue categórica al detallar la situación de su padre: "Mi papá está muy bien, no pasó nada grave. Necesita hacerse una cirugía y como vive en Pinamar y allá viven poquitas personas, subí el pedido para agilizar un poco el trámite". Esta aclaración es clave, ya que confirma que el requerimiento de dadores de sangre responde a la necesidad de contar con el stock necesario para una intervención quirúrgica programada.