Los cambios en la televisión están que arden y en las últimas horas una figura confesó que el ciclo saldrá del aire.

El mundo de la televisión está en constante movimiento en este segundo semestre del 2025, sobre todo para los canales líderes. El Trece sufrirá rotundos cambios en la programación y ahora una figura de El Nueve confirmó que darán de baja su ciclo, algo que sorprendió a todos.

Se trata nada más ni nada menos que de Laurita Fernández, conductora del mencionado canal. Fue en Intrusos (América) donde habló, se refirió a diferentes temas y aprovechó a confirmar que levantarán Bienvenidos a Ganar.

En el inicio de la charla, Laurita habló sobre los Martín Fierro y la ausencia del programa en las ternas: "No siento que estemos haciendo un mal laburo, no es que por eso me siento peor conductora y no es que por eso siento que el equipo de producción haga un mal programa". Luego de esto, expresó las razones por las cuales el ciclo no seguirá al aire después de diciembre.

Video: Levantan el programa de Laurita Fernández en El Nueve Afuera: una conductora de El Nueve confirmó que levantan su programa y reveló detalles

"Nosotros terminamos ahora a fin de año porque siento que es un ciclo que está buenísimo, pero que hay que saber cuando merece una pausa y también está bueno cambiar y renovarse. Termino ahora a fin de año, me voy a la temporada (teatro) y no tengo ningún destino en televisión confirmado hasta el momento", reveló Laurita en la entrevista con Intrusos.