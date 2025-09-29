La noticia fue revelada en el programa Puro Show y dieron a conocer todos los detalles sobre el ciclo que llevaría adelante.

La televisión argentina se encuentra muy competitiva en este 2025 y los diferentes canales apuntaron a tener en las señales a grandes figuras y programas. Es el caso de Mario Pergolini en El Trece y también la vuelta de Polémica en el Bar, ciclo que no le está yendo para nada bien en América.

Lo cierto es que El Trece busca seguir creciendo en la grilla, pero también en los números del rating, y para eso prepara una estrategia muy grande que tiene que ver con la llegada de una de las divas de la TV. En el programa Puro Show contaron las novedades y es una verdadera bomba.

"Lo que vamos a contar ahora también tiene que ver con algo muy importante que puede llegar a pasar en este canal", comenzó diciendo Matías Vázquez, periodista y uno de los conductores del ciclo de El Trece. Además, dejó en claro que "hace pocos días hubo una reunión muy buena con una figura".

Video: una diva de la televisión estaría por desembarcar en El Trece ¡Bomba! Una diva de la televisión estaría cerca de llegar a El Trece con un gran proyecto

El comunicador subrayó que "se estuvo hablando y negociando con esta gran diva, decimos que es una mujer. Esta mujer está muy interesada con la propuesta que le hicieron y estamos en condiciones de afirmar que las negociaciones muy avanzadas son para que Moria Casán conduzca un magazine en El Trece".