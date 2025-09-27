Una conductora de canal América fulminó a la China Suárez tras exponer a su hija Rufina en redes sociales

Luego de que la artista publicara un polémico video hablando con su hija sobre el hate que recibe en redes, la especialista en espectáculos salió al cruce.

Este viernes, la China Suárez generó gran polémica por la utilización de su hija para abordar el tema del hate que la actriz recibe en redes sociales. El video que la novia de Mauro Icardi compartió ha generado una polarización inmediata entre el público y la crítica especializada.

La artista y su hija Rufina Cabré decidieron crear un contenido para la plataforma Tik Tok. En la grabación, que rápidamente acumuló una difusión masiva, se observa un diálogo íntimo centrado en las estrategias para gestionar la hostilidad en línea y fomentar la autoestima. Algo que no le cayó bien a muchos seguidores de la China y mucho menos a una de sus principales detractoras, Yanina Latorre.

La reacción no se hizo esperar y surgieron posturas firmemente enfrentadas. Por un lado, hubo quienes celebraron el mensaje de empoderamiento; por otro, se alzaron voces que condenaron la decisión de convertir una conversación tan delicada en espectáculo público. La figura de la niña, de apenas doce años, en el centro de la controversia, avivó la discusión.

El video que compartió la China Suárez con Rufina. Video: TikTok María Eugenia Suárez

Desde su perfil en la red social X, la panelista Yanina Latorre se erigió como una de las críticas más picantes, siempre fiel a su estilo. Cuestionó abiertamente la necesidad de semejante exposición, planteando dudas fundamentales sobre los límites entre lo privado y lo público. "A ver, el hate está mal y la cancelación también, pero, ¿este video es necesario? ¿Exponer así a la niña?", expresó Latorre junto a uno de los videos en cuestión.