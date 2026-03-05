Jorge Rial y su lista negra en canal América: qué periodistas no podían pisar el canal

En el mundo del espectáculo, los conflictos entre periodistas suelen salir a la luz con el paso del tiempo. Esta vez, quien recordó algunas viejas internas de la televisión fue Ángel de Brito, al referirse al clima que se vivía años atrás en canal América durante la etapa en la que Jorge Rial estaba al frente de Intrusos.

El conductor de LAM habló del tema mientras conversaba con Florencia de la V sobre las rivalidades dentro del medio. En ese intercambio, mencionó que no todos los colegas tenían la misma relación y puso como ejemplo el supuesto distanciamiento entre Laura Ubfal y los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A partir de allí, De Brito recordó cómo funcionaban algunas dinámicas dentro del canal en aquella época y lanzó una frase que no pasó desapercibida: "En la gestión de Jorge Rial de Intrusos, Laura estaba prohibida. No la dejaban entrar a América ".

El periodista también aseguró que no era la única persona con restricciones. De acuerdo con su relato, había más nombres que tampoco podían ingresar a la señal mientras Rial conducía el histórico ciclo de espectáculos.

"Rial tenía una lista negra. A Fernanda Iglesias no la dejaba pisar el canal y tenía cuatro o cinco nombres más", aseguró el comunicador.

En el caso de Iglesias, el enfrentamiento con Rial es de larga data. Todo se originó cuando la periodista logró entrevistar para la tapa de la revista Noticias a Silvia D'Auro, exesposa del conductor. En medio del escandaloso divorcio, hasta ese momento el público conocía principalmente la versión del comunicador, por lo que la aparición de la palabra de D'Auro generó un fuerte impacto.

En cuanto a Ubfal, nunca se explicó públicamente cuál fue el motivo puntual del distanciamiento entre ambos, aunque es sabido que la relación no es cercana. Al escuchar que su nombre aparecía dentro de ese supuesto listado, la periodista respondió con ironía: "Siempre gente generosa. Hay algunos que no tienen que tener poder".