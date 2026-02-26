Jorge Rial opinó sobre Andrea del Boca y dejó una frase sobre Gran Hermano que dio que hablar: "Cree que..."

Un móvil de Intrusos buscó la palabra del periodista, quien no tuvo filtros a la hora de hablar de la nueva temporada del reality.

El estreno de la decimotercera temporada de Gran Hermano dividió las opiniones. Uno de los temas más comentados del reality fue la incorporación de Andrea del Boca al reality. Amalia Granata y Baby Etchecopar dieron sus opiniones al respecto. Y ahora, fue el turno de Jorge Rial.

El periodista habló en Intrusos y analizó el arranque de la nueva edición del programa y dejó definiciones sin filtro. Aunque reconoció que no vio el debut completo, aseguró haberse puesto al día con los momentos más comentados y dio su mirada sobre el perfil de los participantes: "Vi los recortes hoy. Es un casting raro, pero sé que arrancó muy bien y seguramente va a funcionar".

Andrea del Boca en Gran Hermao Generación Dorada Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. El conductor también se refirió a la incorporación de la actriz. Lejos de cuestionarla, la respaldó y planteó que cada figura busca nuevas oportunidades dentro del medio: "Todos buscamos reinventarnos y ella tal vez cree que por ahí puede volver a la popularidad. Es una manera de reinsertarse en este medio que la trató bastante mal".

Consultado por las críticas de Granata, quien calificó su ingreso como "fondo de olla", Rial respondió con ironía y memoria televisiva: "Amalia, measte en el jardín". "Yo no creo que sea fondo de olla. Cada uno entra con un objetivo: Andrea quiere reinventarse y los pibes ser conocidos. Ella se reinventó en la política, Andrea lo hace en los realities. No está mal", sumó Rial.