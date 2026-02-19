"No mientas más": Luis Ventura lanzó un feroz descargo que sacudió a América TV y hundió a Jorge Rial a lo más profundo
Tras los rumores de internas y "aprietes" por la llegada de Beto Casella, Luis Ventura salió al cruce con un editorial explosivo contra Jorge Rial.
La tregua entre los exsocios más famosos de la televisión argentina voló por los aires en un cierre de programa para el infarto. Luis Ventura, ocupando el lugar de Karina Mazzocco en A la tarde, aprovechó los últimos minutos de aire para disparar una ráfaga de munición pesada contra Jorge Rial.
El detonante fue la versión que circuló desde Argenzuela, donde se sugería que América TV habría aplicado una "ley de silencio" sobre el conflicto entre Beto Casella y Yanina Latorre, poniendo en duda incluso la emisión de un especial de Secretos Verdaderos.
Luis Ventura desarticuló la teoría de la censura de Jorge Rial
Frente a una audiencia atónita, Ventura miró a cámara y fue tajante al desmentir cualquier tipo de bajada de línea por parte de las autoridades del canal: “Nunca recibí un llamado diciendo ‘esto no se toca’. No me apretaron ni me cortaron nada”. La respuesta surgió luego de que Rial insinuara en sus redes y en radio que la entrevista grabada con Casella estaba "frenada" debido al desembarco del conductor de Bendita en la pantalla de América.
Lejos de esquivar el bulto, Luis aseguró que el "mano a mano" no solo se emitirá este sábado, sino que en él se habló de absolutamente todo, incluido el propio Rial.
Con una indignación evidente, Ventura lanzó: “Yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a una mediación. Y vos te quedabas dormido”. El conductor dejó en claro que su paciencia se agotó y le exigió a su rival que deje de entrometerse en su vida profesional y privada, subrayando que él no busca el conflicto.
El cierre del programa marca un nuevo hito en esta guerra de titanes que parece no tener fin. Con frases como “No mientas más de mí. No me meto en tu vida, vos no te metas en la mía ni en mi laburo”, Ventura selló un pacto de no agresión unilateral que, conociendo el historial de ambos, difícilmente sea respetado. Por ahora, la expectativa se traslada al próximo sábado, donde el contenido de esa entrevista grabada promete sumar más leña al fuego.