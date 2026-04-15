Javier Milei cruzó sin filtro a Ignacio Girón y sigue el enfrentamiento con periodistas: "Basura inmunda"

Javier Milei protagonizó un tenso cruce con el periodista Ignacio Girón. Todo sucedió a través de la red social X (antes Twitter) y el enfrentamiento con los periodistas parece no tener un final cercano.

El comunicador se encontraba hablando sobre el discurso que realizó el mandatario en AmCham, donde expresó que "vamos a escribir la mejor página de la historia de la Argentina, nos acompañen o no nos acompeñen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada".

Luego de esto, Nacho Girón habló sobre Manuel Adorni y comentó: "Viene habiendo más revalidaciones para Manuel Adorni... Yo sostengo un poco lo que te cuentan en Casa Rosada, que tiene que ver con esta situación día a día y semana a semana".

Javier Milei decidió cruzar al periodista y sorprendió a todos: "Esta basura inmunda asquerosa sigue citando fuentes de Casa Rosada mientras que nadie de peso habla con él... Un mentiroso serial... ".

La respuesta del periodista tras el posteo de Javier Milei

"El presidente Javier Milei destacando mi trabajo por vez número 10 (literal): si no fueran ciertas las cosas que cuento con mucho esfuerzo de trabajo detrás... directamente ni se acordaría de algunos de nosotros", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Por lo demás, es claro lo que quiere lograr: que nos dejen de hablar los muchos funcionarios que efectivamente nos hablan a los que laburamos con honestidad. Por suerte, ningún gobierno lo logra".

Captura de pantalla 2026-04-15 134237 La respuesta del periodista a Javier Milei. Foto: X / @nachogiron.

"A seguir como siempre. Y reitero el espacio para una entrevista a agenda abierta con todos los temas", escribió en el final el comunicador luego de que Javier Milei lo llamó "basura inmunda".