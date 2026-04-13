El conductor de LN+ decidió opinar fuertemente en medio de las polémicas que rodean al gobierno de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei se encuentra en la mira luego de la enorme polémica que generó el caso de Manuel Adorni. En medio de todo esto, la gestión del mandatario se encuentra recibiendo enormes críticas y Luis Majul realizó un explosivo análisis.

Todo ocurrió en el programa que el periodista de LN+ tiene en la señal de noticias: "Es un análisis propio y sin ninguna atadura y sin ningún condicionamiento", comenzó diciendo el comunicador mientras miraba fijamente a la cámara.

Luego fue tajante: "Si Milei no empieza a reaccionar ahora, es probable que la caída de su imagen, que es relativa, se profundice y eventualmente se vuelva irreversible y llegue a las elecciones del año que viene sin la posibilidad de ser reelecto".

El fuerte análisis de Luis Majul sobre Javier Milei El explosivo análisis de Luis Majul en medio de los escándalos que rodean a Javier Milei: "Es probable que..." "Ya sé que falta mucho, pero en ese caso, si esto sucediera, en vez de pasar a la historia como el presidente que liberó a la Argentina de los populistas y los chorros, les van a colgar un cartelito parecido al que todavía soporta Mauricio Macri desde la derrota de agosto de 2019", expresó Luis Majul.

"El del responsable del regreso al infierno, el infierno que fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa", subrayó el conductor haciendo referencia al famoso "cartelito" que le quedaría a Milei.