Javier Milei negó problemas en su plan económico: "Es falso que estemos mal"

El presidente Javier Milei negó que su modelo económico esté fracasando, apuntó contra los economistas y aseguró: “Es falso que estemos mal”.

Mediante un posteo en X realizado durante el domingo a la noche, el mandatario escribió: “Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba “tan mal” como dicen que le va ahora ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”.

“Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa?”, se preguntó el jefe de Estado.

“Si nos va tan mal ¿cómo explican entonces que, el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?”, continuó Milei con sus preguntas retóricas.

En el final, reafirmó su plan económico y enfatizó: “Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente, es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado, y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.

REFLEXIÓN DE DOMINGO Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba “tan mal” como dicen que le va ahora ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? Y cuando había un…

De esta manera, el líder libertario se mostró nuevamente categórico, tras días de haber reconocido problemas y haber admitido “meses duros”.

En su cuenta, señaló que "la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza", aunque planteó que la mejora no impacta de igual manera en todos los sectores.

"Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación", agregó.

De igual modo, dijo que “los datos son contundentes" y la Argentina "está mucho, mucho mejor que en 2023".

"Sabemos que hay gente en los extremos de la distribución", comentó el presidente, y en ese sentido sostuvo que hay que "persistir para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos".

"Por eso pedimos paciencia", explicó, y recalcó que el camino "es el correcto". "Cambiarlo sería dinamitar lo logrado", afirmó.