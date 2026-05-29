Empresas farmacéuticas locales se reunieron con Javier Milei y anunciaron una inversión de 8 mil millones de dólares

El presidente Javier Milei recibió este viernes a representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que anunciaron una inversión de US$ 8.000 millones para investigaciones clínicas en el país.

Se trata de una entidad que concentra a más de 100 laboratorios locales. “Esto sienta las bases para posicionar a la Argentina como un referente global en la economía del conocimiento y la ciencia médica”, señalaron en un comunicado desde la institución.

“Esta iniciativa busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en I+D del sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico. Los asociados CAEMe aportan el 95% del total de esta inversión”, agregaron.

Actualmente, hay más de 50.000 pacientes que participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior. También cada año se generan más de 4.000 nuevos contratos en centros de investigación clínica. “Esto refleja el dinamismo del sector y las oportunidades que se abren para que la innovación en salud se convierta en uno de los grandes motores estratégicos del desarrollo argentino, integrando ciencia, tecnología, innovación y economía del conocimiento”, añadieron las empresas farmacéuticas.

"Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo", destacó Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEMe.

“Estas inversiones permitirán seguir trabajando con el Ministerio de Salud para contribuir con el fortalecimiento del ecosistema de salud, contemplando estímulos a centros de investigación, la capacitación de profesionales de la salud y el impulso de la investigación en hospitales públicos. También afianzarán el acceso y la sostenibilidad, permitiendo que más avances científicos derivados de estas investigaciones se traduzcan en un acceso sostenible a la innovación para los pacientes del sistema de salud argentino”, destacaron.

Se enmarca en un tenso momento por el tratado de patentes con EE.UU.

Tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, actualmente en stand by, el Gobierno mantiene frenado el avance parlamentario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), pese a que la iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada admiten que el expediente continúa trabado por las diferencias entre laboratorios internacionales, que promueven la adhesión argentina, y laboratorios nacionales, que reclaman modificaciones para limitar el impacto sobre la competencia, los medicamentos genéricos y el mercado interno.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que permite presentar una única solicitud internacional de patente y luego definir en qué países se continuará el trámite. El sistema no crea una patente internacional ni obliga a la Argentina a conceder automáticamente derechos sobre desarrollos extranjeros, ya que cada país mantiene la facultad de analizar, aprobar o rechazar las solicitudes de acuerdo con su legislación nacional.