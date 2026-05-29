Causa D' Agostino: la carambola judicial que definió la nueva jueza y el fuerte rechazo de la querella

La denuncia por abuso sexual y violencia contra el ex subsecreario de Justicia, Marcelo D’ Agostino , presentada por su ex pareja generó un cimbronazo en el Gobierno provincial y también en el Poder Judicial. Ayer se definió la conjueza que tendrá a cargo la causa, tras dos semanas sin magistrado. Sin embargo, ese nombramiento fue rechazado por la querella.

María Jimena Pina González juró este jueves como conjueza del Juzgado Penal Colegiado y quedó a cargo de la causa contra D’Agostino . El ex funcionario provincial se encuentra imputado por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones.

La anterior jueza que tenía a su cargo el caso era Eleonora Arenas , pero recientemente abandonó el puesto que tenía en el Juzgado Penal Colegiado para pasar a desempeñarse en el Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de la Primera Circunscripción.

Arenas juró el pasado 14 de mayo Arenas como integrante del Tribunal Penal Colegiado lo que provocó que la resonante causa contra el ex funcionario quede sin juez durante dos semanas.

Finalmente, tras la salida de la jueza anterior y la nueva jura, este jueves Pina Gonzalez asumió como conjueza del Juzgado Penal Colegiado N°1 y será la encargada de resolver el caso D’ Agostino .

Fuerte rechazo de la querella

Sin embargo, la abogada Elena Quintero, representante de la ex pareja de D’ Agostino, planteó una recusación de la flamante conjueza que tendrá a cargo la causa.

“Solicito su inmediato apartamiento porque concurren circunstancias objetivas, concretas y documentalmente verificables que comprometen de manera insalvable la garantía constitucional del juez imparcial”, expresó en una reciente presentación.

elena quinteros abogada caso marcelo d'agostino viuolencia de género-4 Elena Quintero es la abogada de la ex pareja de Marcelo D' Agostino. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Quintero advirtió que actualmente Pina González se encuentra concursando para acceder a un cargo permanente en el fuero penal mendocino. “El cuadro de dependencia institucional de la Dra. Pina González ante el Consejo de la Magistratura de Mendoza no es abstracto ni genérico. Es específico, actual y directamente vinculado con el tribunal donde hoy actúa como interina, lo que configura el escenario de condicionamiento más intenso que puede concebirse”, sostuvo.

Además, la letrada indicó que la acordada que designó a esta nueva magistrada nunca se publicó en los canales oficiales para notificar a las partes.

“La designación interina mediante acordada es un acto tan modificable como revocable, lo que agrega una segunda dimensión de vulnerabilidad institucional”, subrayó.