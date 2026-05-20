La contundente decisión judicial en una causa contra una histórica dirigente sindical

La histórica dirigente Raquel Blas fue sobreseída en una causa judicial en la que estaba involucrada por un corte de calles. Había sido imputada en febrero de 2024 luego de participar de la movilización realizada la última semana de enero de ese año por el centro mendocino por agrupaciones y movimientos sociales para protestar contra la ley ómnibus que se debatía por esos días en el Congreso.

De acuerdo a lo que contó la defensa de Blas a MDZ, la Jueza Penal Claudia Tula falló a favor del sobreseimiento por prescripción. La causa prescribió luego de 2 años en los que el Ministerio Público Fiscal no aportó pruebas para sostener la imputación y no pudo elevarse a juicio.

Blas fue imputada por violar el Artículo 194 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de tres meses a dos años para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación”.

En ese entonces, también habían sido imputados por la misma razón otros dos dirigentes de izquierda, Víctor Da Vila, militante del Partido Obrero (PO), y Martín Rodríguez, referente del Polo Obrero, quienes además fueron detenidos por reiterancia del mismo delito de entorpecer el tránsito.

Los abogados de Blas fueron, en distintas etapas de la causa, Alfredo Guevara, Enrique Jasid y Ulises Jimenez.

El fallo previo de la Corte que favoreció a Raquel Blas

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la provincia absolvió de la condena de tres meses de prisión a los dirigentes sindicales Roberto Macho y Raquel Blas por haber cortado la calle Peltier de Ciudad en el año 2016 durante una manifestación de magnitud nacional.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se sumó a una movilización a nivel nacional con una marcha por las calles mendocinas en reclamo de mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores despedidos.

Blas y Macho fueron condenados en una primera instancia, pero en un fallo dividido, los jueces Omar Palermo y Mario Adaro los absolvieron.

Entre los argumentos, los ministros consideraron como atenuantes que ese mismo día hubo un paro a nivel nacional, por lo que señalaron que no era precisamente organizado por ambos líderes. Además, señalaron que no se confirmó que haya habido violencia o intimidación en dicha manifestación. Por otra parte, entendieron que si bien Macho y Blas eran autoridades de ATE, no se podían hacer responsables por las actitudes del resto de los manifestantes.