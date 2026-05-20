La Corte Suprema denunció un posible espionaje a Horacio Rosatti y disparó una investigación

La sospecha de que el hombre que encabeza la Corte Suprema, Corte Suprema , fue puesto bajo la lente de un espionaje encendió todas las alarmas en el corazón del Poder Judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa para determinar si Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, era objeto de tareas de inteligencia.

La presentación llevó la firma del Director de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Varela, luego de una denuncia presentada por el propio aparato de seguridad de la Corte.

El detonante fue un episodio registrado el domingo pasado en la ciudad de Santa Fe, donde Rosatti tiene su residencia.

El equipo de custodia de Rosatti advirtió la presencia de dos personas con un trípode y una cámara fotográfica orientada hacia la vivienda del magistrado, justo cuando se preparaban para trasladarlo a Buenos Aires.

Ambos individuos fueron identificados, uno de ellos de nacionalidad venezolana, un dato que la causa deberá esclarecer antes de que alimente lecturas apresuradas.

Las primeras medidas de la fiscalía

A partir de ese hallazgo, Stornelli ordenó tomar declaración a los custodios y al personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, y requirió las imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir paso a paso lo ocurrido.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, avaló las medidas impulsadas por el fiscal y dispuso avanzar con distintas diligencias, entre ellas la certificación de otras causas vinculadas a incidentes de seguridad que afectaron a Rosatti.