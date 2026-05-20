Caso Antonini Wilson: le negaron el arresto domiciliario a Claudio Uberti

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 desestimó el planteo de la defensa del extitular del OCCOVI y resolvió que continúe detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por Claudio Uberti y resolvió que continúe detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, donde cumple condena bajo un protocolo especial de seguridad por la causa de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 y lleva la firma de la jueza Sabrina Namer, encargada de la ejecución de la pena del ex funcionario. En la resolución, la magistrada descartó que existan razones médicas o riesgos concretos que justifiquen concederle el beneficio solicitado por su defensa.

Uberti había pedido cumplir la condena en un domicilio particular argumentando problemas de salud, cuestiones de seguridad y su condición de “imputado colaborador” en la denominada causa Cuadernos. Sin embargo, el tribunal concluyó que el ex titular del OCCOVI puede permanecer alojado en Ezeiza bajo custodia especial sin que ello implique un agravamiento de sus condiciones de detención.

El expediente está vinculado al escándalo ocurrido en agosto de 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares sin declarar en un vuelo procedente de Venezuela. El caso generó un fuerte impacto político y judicial debido a las sospechas sobre el destino de ese dinero y los vínculos con funcionarios argentinos y venezolanos de la época.

En su resolución, la Justicia consideró además que las condiciones actuales de alojamiento garantizan la atención médica necesaria y la seguridad personal del ex funcionario, por lo que no se verifican circunstancias excepcionales para otorgarle el arresto domiciliario.