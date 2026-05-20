La guerra entre Martín Menem y Santiago Caputo se hizo sentir en Diputados

La interna oficialista se hizo presente en Diputados con un enfrentamiento entre Martín Menem y un legislador, escalando a la disputa con Santiago Caputo.

La sesión por el recorte de subsidios al gas terminó eclipsada por la interna del Gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó este miércoles un áspero cruce con el legislador peronista Aldo Leiva, que derivó en una mención a la guerra digital que enfrenta al titular del cuerpo con el sector del asesor presidencial Santiago Caputo.

El roce nació por una rutina que Leiva, del peronismo chaqueño, suele convertir en escena. El diputado de Unión por la Patria demoró deliberadamente al pulsar el botón de votación de una moción para suspender la sesión especial.

"Le voy a pedir que a partir de ahora cumpla de manera lógica con las votaciones, no puede hacer las payasadas que hace siempre", le reprochó Menem, al sostener que el legislador le faltaba el respeto al servicio técnico de la Cámara.

Leiva contraatacó con la careta de Adorni Leiva redobló la apuesta y exhibió una careta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al que definió como uno de "los máximos delincuentes de este Gobierno".

El diputado dejó en claro que el verdadero malestar de Menem no era su demora en votar, sino el cartel que mostraba. Y enumeró su propia lista de lo que considera "payasesco": haber convocado la sesión para frenar la interpelación a Adorni, las horas que —según él— el Presidente dedica a confrontar con periodistas en redes, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y el maltrato a personas con discapacidad.