Acuerdo por Patentes: tras la presión de los laboratorios, Martín Menem postergó el debate en Diputados

Martín Menem suspendió el tratamiento del acuerdo por patentes. La intención era tratarlo el martes por la tarde, pero de un momento para el otro se suspendió.

Finalmente, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, en inglés) no comenzará a debatirse esta semana en la Cámara de Diputados. Las empresas farmacéuticas y de laboratorios se toman un respiro en medio de la cruzada que llevan con la Casa Rosada por este acuerdo internacional que beneficia a las empresas extranjeras.

Las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria tenían previsto reunirse este martes por la tarde. Hasta el domingo a la tarde, esta era la principal urgencia para el Gobierno. Querían aprobar la adhesión, que ya fue aprobada en 1998 por el Senado pero que al tratarse de un acuerdo internacional no perdió estado parlamentario, en una sesión el 22 de abril. El 30 de ese mes vence el período que Argentina pactó con Estados Unidos en su trato de libre comercio.

Pero de un momento a otro, este lunes al mediodía se suspendió la convocatoria. La única explicación oficial que dieron en La Libertad Avanza es que Alejandro Cacace, secretario de Desregulación de la cartera que lidera Federico Sturzenegger, está en Estados Unidos y no va va a poder defender la iniciativa que piden las empresas norteamericanas. Se trata de un viaje que organizó la Red de Acción Política (RAP) a Boston. De esta actividad también participan 18 diputados y senadores de distintos colores políticos.

Alejandro Cacace, secretario Parlamentario de la UCR Foto: X Alejandro Cacace Alejandro Cacace, secretario Parlamentario de la UCR Foto: X Alejandro Cacace

En principio, no hay ninguna fecha prevista para tratar el PCT, aunque, el plazo de vencimiento apura a los diputados libertarios a avanzar con esto. El oficialismo sí quiere empezar a tratar la semana que viene la Ley Hojarasca, otra de las grandes promesas de Sturzenegger en Diputados que por ahora no llegó a nada.