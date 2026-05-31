Humberto Mingorance: la sinuosa trayectoria del titular de Aysam imputado

Humberto Mingorance es uno de los funcionarios de mayor permanencia dentro de las gestiones de Cambia Mendoza de la última década. Ligado políticamente al espacio de Alfredo Cornejo y con fuerte inserción en la gestión pública de Godoy Cruz primero y de la Provincia después, su figura quedó asociada a las políticas ambientales. A algunas de las polémicas vinculadas al Ecoparque y a la multa que recibió por omisiones en su declaración jurada el año pasado, en los últimos días se le sumó otro hecho que es más complicado: fue imputado como titular de AYSAM -Agua y Saneamiento Mendoza- por los desbordes cloacales en Los Corralitos.

Nacido en Mendoza, Mingorance desarrolló una carrera vinculada inicialmente al diseño y la comunicación visual. Según su currículum oficial, es Licenciado en Gestión y Comunicación Gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y también Técnico Superior en Diseño Gráfico y Publicitario. Antes de desembarcar en la estructura provincial, trabajó en distintas áreas de la municipalidad de Godoy Cruz, uno de los principales bastiones políticos del radicalismo mendocino.

En el municipio fue diseñador gráfico y de productos, luego director de Inspección General y Fiscalización, más tarde director de Higiene Urbana y finalmente secretario de Gobierno del municipio. Esa trayectoria le permitió construir una relación política estrecha con la conducción del entonces intendente Cornejo.

Su salto provincial se produjo en diciembre de 2015, cuando el exjefe comunal de Godoy Cruz asumió la gobernación de Mendoza y lo designó secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Desde entonces, Mingorance pasó a ser una de las caras más visibles de la gestión ambiental provincial . Bajo su órbita quedaron áreas estratégicas como el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, la Agencia Provincial de Cambio Climático y distintos programas vinculados a sostenibilidad, residuos urbanos y manejo hídrico. También presidió el espacio Unicipio, que buscó coordinar políticas públicas entre municipios del Gran Mendoza.

La promesa de Humberto Mingorance: el Ecoparque

Durante su gestión se impulsó con fuerza la transformación del antiguo Zoológico de Mendoza en Ecoparque. Ese proceso fue presentado por el Gobierno provincial como un cambio de paradigma orientado al bienestar animal y a la reconversión del paseo tradicional en un espacio educativo y ambiental. Sin embargo, el proyecto estuvo rodeado de controversias desde sus inicios. En 2016 y 2017 hubo denuncias y fuertes críticas opositoras. Incluso legisladores del PJ pidieron públicamente la renuncia de Mingorance y de la por entonces directora del Zoo, Mariana Caram, argumentando desmanejo y negligencia frente a la crisis del paseo.

El 13 de junio de 2022, en la gobernación de Rodolfo Suarez, Mignorance (que seguía siendo secretario de Ambiente) se expresó luego de un anuncio sobre el avance en el llamado a licitación para las obras de reconversión del Ecoparque. Aseguró que la obra estaría terminada a fin de 2023. Es 2026 pero aún no está abierto el espacio.

Humberto Mingorance. Foto: MDZ Humberto Mingorance. Foto: MDZ

De Ambiente a Aysam

Dentro del oficialismo, sin embargo, Mingorance siempre mantuvo respaldo político y consolidó un perfil técnico-político. Participó en reuniones nacionales del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en encuentros internacionales sobre manejo hídrico y cambio climático y representó a Mendoza en distintos foros internacionales. Uno de los hitos que la gestión destacó fue la incorporación de la provincia a programas internacionales de Fondos de Agua impulsados por organismos como The Nature Conservancy, BID y GIZ.

A lo largo de los años, Mingorance cultivó un perfil de funcionario de gestión antes que de dirigente partidario tradicional. No tuvo protagonismo electoral ni ocupó candidaturas relevantes, pero sí logró sostenerse dentro de distintas etapas del radicalismo mendocino gracias a su cercanía con Cornejo y a su especialización en áreas ambientales y urbanísticas. En distintos momentos, además, recibió reconocimientos institucionales vinculados a políticas ambientales y coordinación metropolitana.

Tras dejar la Secretaría de Ambiente provincial, continuó ligado a la gestión pública. En los últimos años, asumió la presidencia de AYSAM, la empresa estatal de agua y saneamiento de Mendoza, un cargo clave por la sensibilidad social de los servicios que presta la compañía y por la permanente discusión sobre infraestructura hídrica en la provincia.

La multa por la declaración jurada al titular de Aysam

En abril del año pasado, había presentado una declaración jurada correspondiente a 2024, en la que en la que decía ser propietario de un terreno en Maipú, un Audi Q3 y una moto. Pero un cruce de datos con Catastro y ATM detectó que figuraban más inmuebles vinculados a él que no aparecían en esa presentación.

Mingorance habría omitido inicialmente ocho propiedades y también mejoras millonarias en un lote de un barrio privado. Entre los bienes que aparecían en registros oficiales había departamentos y cocheras que no estaban incluidos en la declaración jurada original.

Después de que el tema tomara estado público, Mingorance corrigió rápidamente la declaración jurada y agregó varios inmuebles. Él sostuvo que no existió intención de ocultamiento ni enriquecimiento ilícito. Explicó que muchas de esas propiedades provenían de “adelantos de herencia” o donaciones con usufructo por parte de sus padres, y que en algunos casos él no podía disponer realmente de esos bienes.

El hecho derivó en pedidos de investigación desde la oposición y finalmente la Oficina de Ética Pública lo sancionó. En abril de 2025 se conoció que recibió una multa cercana al millón de pesos por las omisiones detectadas en su declaración patrimonial. Además, el expediente fue remitido al Ministerio Público Fiscal para evaluar si correspondía avanzar penalmente.

humberto mingorance Gobierno

La imputación al titular de Aysam

En AYSAM quedó envuelto recientemente en una causa judicial grave. Hace unos días, fue imputado por la Justicia mendocina en una investigación por presunta contaminación del agua en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén. La acusación sostiene que hubo vertido clandestino de líquidos cloacales a un canal de riego y alcanza también a otros directivos de la empresa. Según la causa, los funcionarios fueron imputados por “daño agravado” y contaminación peligrosa para la salud pública. El expediente todavía está en etapa investigativa y no existe condena judicial firme.

La figura de Mingorance resume varias de las tensiones que atravesaron a Mendoza en los últimos años: el debate sobre minería y ambiente, la transformación del Ecoparque, la planificación territorial y el manejo del agua en una provincia atravesada históricamente por la escasez hídrica. Admirado dentro del oficialismo por su continuidad de gestión y criticado por sectores ambientalistas y opositores por distintas decisiones y conflictos, se convirtió en un funcionario de peso específico propio dentro de la estructura política local.