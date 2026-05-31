Cuánto dinero gana la provincia con los bonos y plazos fijos del "Tesoro de Mendoza"

El Gobierno Provincial prácticamente comprometió el 100% de los U$S 1.023 millones de los Fondos del Resarcimiento a más de 65 obras que están repartidas a lo largo y ancho de Mendoza . Sin embargo, y mientras progresivamente se vaya destinando el dinero para la concreción de las obras, el ministerio de Hacienda mantiene la inversión de también casi la totalidad de los fondos que tiene en sus arcas en bonos y plazos fijos -en pesos y dólares-, con el objetivo de capitalizar y no perder dinero contra la inflación de la divisa norteamericana.

Como ha indicado el Gobierno, se trata de una de las formas de "conservar" el dinero de estos fondos, a la espera a futuro de lo que será el repago de las obras, ya sea a través de peajes en obras viales, del pago de regantes para obras de Irrigación; o de la devolución de los municipios en otras obras, entre otras.

En paralelo, desde el Ejecutivo hablan de una "sinergia" entre Hacienda y la subsecretaría de Infraestructura con el manejo de los fondos, ya que es esa cartera la que realiza una solicitud de los fondos para ir pagando certificados de obras, mientras el ministerio que dirige Víctor Fayad intenta mantener la mayoría del dinero invertido y a la espera de ser ejecutado conforme vayan avanzando las obras.

Esta medida de invertir los fondos del resarcimiento en bonos y plazos fijos se realiza desde hace casi dos años. Tal como indica el informe de "cash flow" (flujo de caja) realizado por Mendoza Fiduciaria al mes de marzo de este 2026, Mendoza ha asignado U$S 981,51 millones y $46.309 millones en diversas inversiones, lo que representa un 99% de los U$S 1.023,36 millones iniciales.

Lo interesante del resultado de las inversiones, es que la Provincia ha generado ganancias por U$S 53,9 millones. Éstas se se dividen entre intereses acreditados de plazos fijos, con U$S 17,84 millones; intereses devengados de plazos fijos (que aún no se pueden retirar) por U$S 11,5 millones; e intereses de instrumentos de inversión (bonos), con U$S 29,73 millones. Entre los recursos, también aparecen ganancias por intereses de plazos fijos en pesos por $1.183,52 millones.

En contraparte, hay gastos por U$S 5,7 millones en impuestos. También se registra una venta de dólares por un total de U$S 95,75 millones, donde se recibieron $136.561 millones a cambio.

En lo que corresponde directamente en gastos de obras, se han destinado unos $90.809 millones para el pago de obras públicas, entre las que se encuentran algunas ya finalizadas, como las rutas 153 y 171, en zona de Santa Rosa y San Rafael; o el Metrotranvía, entre otras.

Dónde se invierten los fondos del resarcimiento

Estos números han dejado una "posición neta" de U$S 981,51 millones y $46.309,79 millones, que son los que están en su mayoría invertidos en diversos instrumentos de inversión.

El grueso de los dólares está divididos en un 45% en plazos fijos en moneda extranjera y un 43% en bonos; pero también hay una parte, que es un 12%, que están en fondos comunes de inversión. En concreto, hay U$S 441,5 millones invertidos en plazos fijos; U$S 419,59 millones invertidos en bonos del tesoro americano; y U$S 100,1 millones en fondos comunes de inversión en dólares.

Si vamos a los fondos en pesos argentinos, hay $40.469 millones en plazos fijos y $5.573 en otros instrumentos de inversión en pesos, que son fondos comunes de inversión con renta fija. El resto, que son U$S 20,32 millones y $268,1 millones, están en las cuentas provinciales.

Con relación a los plazos fijos en dólares en Argentina, la mayor parte de los recursos están en el Banco Nación, con U$S 338,29 millones; y luego aparecen el banco Hipotecario, con U$S 82,42 millones; y el banco Supervielle, con U$S 20,79 millones, también en plazos fijos.

Por otro lado, los U$S 419,59 millones en títulos elegibles del tesoro norteamericano están distribuidos en tres:

US Treasury Bills: Letras del Tesoro americano (a corto plazo emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos), con U$S 236,61 millones

Letras del Tesoro americano (a corto plazo emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos), con U$S 236,61 millones US Treasury Notes: Notas del tesoro americano (instrumentos de deuda pública emitidos por el gobierno estadounidense para financiar sus operaciones), con U$S 162,14 millones;

Notas del tesoro americano (instrumentos de deuda pública emitidos por el gobierno estadounidense para financiar sus operaciones), con U$S 162,14 millones; US Treasury TIPS: Valores del Tesoro americano Protegidos contra la Inflación (ajustados según la variación de la tasa de inflación), con U$S 10,4 millones

Valores del Tesoro americano Protegidos contra la Inflación (ajustados según la variación de la tasa de inflación), con U$S 10,4 millones Boncap: también hay inversioens en bonos en pesos emitido por el Tesoro Nacional argentino por U$S 10 millones

Desde el Gobierno indican que si bien podrían invertir los fondos en instrumentos con mayor porcentaje de interés, también conllevaría un mayor riesgo, por lo que aseguran que estos instrumentos "son los más seguros a nivel mundial".

Como se mencionó, según el decreto 2901/23, con los fondos del resarcimiento se puede:

Respecto a las obras a realizarse, "licitar y contratar todo tipo de obras y servicios vinculados a ellas, como también ejercer la inspección y supervisión y otorgar avales o garantías para respaldar el pago de las obras".

Respecto a la administración de fondos, "prever la administración de liquidez para solventar las obras, y realizar todo tipo de operaciones financieras, crediticias o bursátiles tendientes a administrar e invertir los fondos provenientes de los servicios de las letras instransferibles".

Por otro lado, el decreto 2070/24 establece también el mecanismo para "selección de obras prioritarias" y el requerimiento de asignación de fondos al fideicomiso. De esta forma, hay un "compromiso" y también una obligación por parte de la gestión de "mantener los fondos asignados sin otros compromisos que las obras prioritarias informadas por la Subsecretaría de Infraestructura, como así también realizar la planificación financiera adecuada para que las obras adjudicadas puedan ser financiadas".