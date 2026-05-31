Mendoza: este es el pronóstico para este domingo 31 de mayo
La temperatura no mostrará grandes cambios en Mendoza este domingo y la máxima volverá a ubicarse en 19°, en una jornada con nubosidad variable.
Mendoza cerrará mayo con un día soleado y sin grandes cambios en el tiempo. Para este domingo se espera una mañana fresca y una tarde con temperaturas casi primaverales, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La mínima será de 6° y la máxima llegará a 19°, con vientos leves del noreste durante buena parte del día. Como el cielo se mantendrá mayormente despejado, durante la siesta y la tarde el tiempo será ideal para actividades al aire libre.
En la cordillera, además, se espera cielo algo nublado, sin cambios importantes en alta montaña.
Así va a estar el tiempo en Mendoza en los primeros días de junio
En el adelanto para el comienzo de junio, el lunes aparecerá un cambio en Mendoza, con cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas hacia la noche en el este y sudeste provincial, además de precipitaciones en cordillera. Para el martes, en tanto, se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 19°, con mínima de 9°.