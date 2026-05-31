Mendoza: este es el pronóstico para este domingo 31 de mayo

La temperatura no mostrará grandes cambios en Mendoza este domingo y la máxima volverá a ubicarse en 19°, en una jornada con nubosidad variable.

En Mendoza, el domingo arrancará con una mañana fresca y una mínima de 6°.

Mendoza cerrará mayo con un día soleado y sin grandes cambios en el tiempo. Para este domingo se espera una mañana fresca y una tarde con temperaturas casi primaverales, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima será de 6° y la máxima llegará a 19°, con vientos leves del noreste durante buena parte del día. Como el cielo se mantendrá mayormente despejado, durante la siesta y la tarde el tiempo será ideal para actividades al aire libre.

En la cordillera, además, se espera cielo algo nublado, sin cambios importantes en alta montaña.

viñedos en otoño La tarde del domingo en Mendoza tendrá nubosidad variable y una máxima prevista de 19°.