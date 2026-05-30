Qué hacer en Mendoza este domingo: la guía definitiva para disfrutar el último día del mes

El último domingo de mayo llega con una agenda cargada de propuestas para despedir el mes de la mejor manera. Música en vivo, teatro y actividades culturales formarán parte de una jornada pensada para quienes buscan aprovechar el cierre del fin de semana, y de mes, con planes distintos en Mendoza .

Zoopalooza : un festival solidario que combinará bandas en vivo, DJs, food trucks y actividades orientadas a colaborar con organizaciones dedicadas al rescate y cuidado animal. La jornada contará con presentaciones en vivo de: Saturno; Setas; Mil Variantes; Santo Tabú; y Juampa Staiti.

El festival solidario contará con la presencia de Juampa Staiti, Setas, Mil Variantes, entre otros artistas más.

Saludos, yo Saludos, yo. EntradaWeb.

Saludos, yo: Iván es un adolescente que, como tantos otros, intenta encontrar su lugar en un mundo donde todo parece medirse en likes, respuestas inmediatas y versiones editadas de la realidad. Un hecho inesperado lo coloca en el centro de una historia que crece rápidamente. Un musical sobre la necesidad de ser visto, el miedo a desaparecer en el anonimato y las consecuencias de lo que decidimos decir… y de lo que no.

Dónde: Sala 3, Nave Cultural (España 2110, Ciudad).

Horario: 20 h.

La entrada anticipada tiene un costo de $15.000, mientras que la general de $20.000. Se adquieren por la página EntradaWeb.

Azul Saturno Azul Saturno. EntradaWeb.

Azul Saturno: cuatro jóvenes dialogan sobre la angustia, el dolor, los traumas y el suicidio siendo honestamente desarmantes en su discurso de emociones asfixiantes. Es una propuesta de teatro de oralidad, Azul Saturno es la autodestructiva voz interna en una dramaturgia que escapa de reflexiones positivas e intenciones vitales. Con textualidad impactante y melancólica sus imágenes funcionan como escape a lo insoportable de lo que se escucha.

Dónde: Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).

Horario: 20 h.

La entrada general tiene un valor de $15.000, mientras que quienes quieran asistir acompañados podrán acceder a una promoción especial de dos entradas por $24.000 utilizando el código "PROMOX2" en la página EntradaWeb.

Damiens, el cuerpo de los condenados Damiens, el cuerpo de los condenados. EntradaWeb.

Damiens, el cuerpo de los condenados: un hombre solo, una silla, una mesa. De pronto, comienza a multiplicarse y luego a desarmarse. Entre gestos absurdos y palabras fragmentadas aparecen campesinos, reyes, amantes y fantasmas de París. Damiens, de Cristian Palacios, es un viaje teatral donde lo grotesco y lo poético conviven, que habla del cuerpo como escenario de la belleza y del horror, y la memoria se filtra entre la risa y la incomodidad. Inspirada en el célebre análisis de Michel Foucault sobre el suplicio de Damiens y el nacimiento de las cárceles modernas, la obra es un espejo inquietante de cómo el poder talla los cuerpos y la historia. Un espectáculo visceral y perturbador que interpela al espectador desde la primera respiración hasta el último silencio.

Dónde: Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).

Horario: 20 h.

La entrada general cuesta $15.000. Se compra por EntradaWeb.