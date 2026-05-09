Mascotas y bienestar: cómo los animales de compañía mejoran la salud física y emocional

La convivencia con mascotas se ha consolidado como un factor clave para el bienestar integral. Más allá del lazo afectivo que se genera con perros, gatos u otras especies, la ciencia ha comenzado a respaldar con evidencia concreta los beneficios que este vínculo aporta tanto a la salud mental como física.

Las mascotas han desarrollado una notable capacidad para adaptarse a las emociones y conductas humanas. En especial, los perros logran interpretar el tono de voz, el lenguaje corporal y los gestos, lo que les permite responder de manera empática a los estados emocionales de las personas. Esta conexión fortalece el sentimiento de acompañamiento y contención emocional.

Entre los efectos más destacados de convivir con una mascota se encuentra la reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos. El contacto cotidiano con un animal -acariciarlo, jugar o compartir tiempo- favorece la liberación de serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados a la relajación, el bienestar y la estabilidad emocional.

Además, la presencia de una mascota puede aliviar la sensación de soledad, especialmente en adultos mayores o personas que viven solas. El afecto constante y la rutina diaria que implica su cuidado contribuyen a generar un sentido de propósito y compañía permanente.

Impacto positivo en la salud física y cardiovascular

Los beneficios de las mascotas también se reflejan en la salud física. Estudios médicos indican que las personas que conviven con animales presentan niveles más bajos de presión arterial en situaciones de estrés y mejores indicadores cardiovasculares, como valores reducidos de colesterol y triglicéridos. Asimismo, se ha observado que quienes tienen mascotas muestran mayores tasas de supervivencia tras sufrir un infarto.

En el caso de los adultos mayores, la tenencia de animales de compañía se asocia con una menor frecuencia de consultas médicas, lo que sugiere un mejor estado general de salud y una mayor autonomía.

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Actividad física, hábitos saludables y desarrollo emocional

Los perros, en particular, fomentan la actividad física regular a través de los paseos diarios y el juego, lo que contribuye a mantener un estilo de vida activo y a mejorar el estado de ánimo. En niños y adolescentes, el cuidado de una mascota favorece el desarrollo de la responsabilidad, la empatía y la autoestima, además de promover hábitos más saludables desde edades tempranas.

Cabe señalar que no es imprescindible convivir con un perro o un gato para obtener estos beneficios. Otras mascotas, como conejos, aves, reptiles o peces, también pueden aportar bienestar. Incluso la observación de un acuario ha demostrado ayudar a reducir la tensión muscular y a generar un efecto calmante.

Tener una mascota: un compromiso a largo plazo

Especialistas coinciden en que la decisión de incorporar una mascota al hogar debe ser responsable y consciente. Implica asumir un compromiso sostenido en el tiempo, que incluye cuidados veterinarios, alimentación adecuada, atención y afecto. Elegir la mascota adecuada dependerá del espacio disponible, el tiempo para dedicarle y las características de cada familia.

Día del Animal en Argentina: una fecha para reflexionar

En este contexto, cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una jornada que invita a reflexionar sobre el respeto, la protección y el cuidado de los animales. La fecha conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, abogado y referente histórico en la defensa de los derechos de los animales, cuya labor fue fundamental para impulsar una convivencia más ética entre las personas y sus mascotas.

La efeméride refuerza la importancia de la tenencia responsable y del vínculo respetuoso, pilares esenciales tanto para el bienestar animal como para la salud humana.

En definitiva, las mascotas no solo aportan afecto y compañía, sino que se consolidan como aliadas naturales de la salud emocional y física. Su presencia contribuye al equilibrio, promueve rutinas saludables y fortalece un vínculo genuino que, para muchas personas, se traduce en una mejor calidad de vida.