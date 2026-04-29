Animales BA: la nueva web para buscar mascotas perdidas, adoptar y pedir turnos gratis.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó Animales BA: Perros y Gatos , una plataforma digital que concentra servicios vinculados al bienestar animal. El sitio busca facilitar gestiones, ordenar información y brindar a los vecinos un acceso más simple a herramientas destinadas al cuidado de perros y gatos.

La web fue presentada como una solución integral para reunir en un mismo espacio distintas funciones relacionadas con mascotas. Donde el objetivo central es simplificar el acceso a servicios que antes podían encontrarse dispersos.

Uno de los principales recursos de la plataforma es el buscador de animales perdidos y encontrados . A través de esta función, los usuarios pueden cargar datos del animal, indicar la zona donde fue visto, perdido o hallado, y sumar una imagen para facilitar su identificación.

El sitio busca otorgar una plataforma para la búsqueda de animales perdidos y para la adopción.

La información ingresada puede publicarse dentro del sistema, lo que permite que otras personas consulten los casos disponibles. Además, la herramienta incorpora filtros por tipo de animal y ubicación, dos criterios que ayudan a ordenar la búsqueda y a hacer más rápido el contacto entre quienes encontraron una mascota y quienes la están buscando. Esta sección apunta a mejorar las posibilidades de reencuentro entre perros o gatos y sus dueños, mediante un mecanismo accesible para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Adopción de perros y gatos

Animales BA también cuenta con un apartado destinado a la adopción responsable. Allí se agrupan perros y gatos que se encuentran bajo el cuidado de organizaciones especializadas.

Cada animal incluido en la plataforma tiene una ficha con información detallada. Entre los datos disponibles figuran la edad, el tamaño, las características y la historia del perro o gato. De esta manera, quienes estén interesados en adoptar pueden conocer mejor a cada animal antes de iniciar el trámite.

El proceso contempla la carga de un formulario por parte del posible adoptante. En ese documento se solicitan datos personales y condiciones del hogar. Luego, la información es enviada a la entidad responsable del animal para avanzar con las etapas correspondientes.

Servicios veterinarios y turnos gratuitos

La plataforma también centraliza servicios considerados clave para el cuidado de perros y gatos. Entre ellos se encuentra la agenda de atención veterinaria, junto con la posibilidad de solicitar turnos para vacunación antirrábica y castraciones gratuitas.

De esta forma, los vecinos pueden consultar y gestionar desde un mismo sitio distintos trámites asociados a la salud animal. La organización de estos servicios dentro de una única web busca facilitar el acceso a prestaciones públicas vinculadas al bienestar de las mascotas.