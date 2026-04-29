Bienestar animal: los cuidados clave para perros y gatos ante la llegada del frío

En el marco del Día del Animal , celebrado en Argentina cada 29 de abril, la responsabilidad del bienestar animal es integral y supone una vigilancia constante, adaptándose a los cambios estacionales. Entender cómo los perros y gatos enfrentan las bajas temperaturas que llegan con el otoño e invierno, es un componente crucial de la responsabilidad del tutor.

Ofrece una serie de consejos que sirven para brindar una vida más saludable a las mascotas , y evitar problemas de salud.

Los perros domésticos son actualmente menos activos que antes, lo que lleva a un aumento en su sensación de frío.

Hoy, el concepto de bienestar animal , entendido como el estado en el que el animal se encuentra cómodo, sin dolor y emocionalmente equilibrado, se vuelve central. Los animales son seres sensibles, y su cuidado requiere comprender no solo sus necesidades médicas, sino también su entorno, comportamiento y forma de vincularse. Este compromiso se ha vuelto central en Argentina, donde los números hablan por sí solos: 8 de cada 10 hogares comparten su vida con un perro o un gato.

Los cambios de clima son un factor de riesgo que a menudo se subestima. La llegada del invierno exige que seamos proactivos con el bienestar de nuestras mascotas, asegurando que su entorno, nutrición y actividad física se adapten para prevenir resfríos o problemas articulares que se agudizan con el frío. La prevención es la mejor herramienta contra los efectos del clima. Además, hoy vemos que los tutores buscan cada vez más previsibilidad y acompañamiento en el cuidado de sus mascotas.

MASCOTAS Los cambios de clima son un factor de riesgo que a menudo se subestima. Archiivo.

Desde nuestro lugar, trabajamos en concientizar sobre la prevención, facilitando el acceso a controles regulares, que son clave para una vida más larga y saludable. Se trata de una propuesta con distintos planes de salud, que incluye acceso a consultas veterinarias ilimitadas dentro de la red de médicos veterinarios, cobertura total de vacunas y desparasitaciones de calendario, y acceso a prácticas de mayor complejidad, que se extiende en todo el país.

En definitiva, existe un cambio de paradigma en el cuidado animal que se enfoca en el bienestar integral de perros y gatos, e implica un compromiso que va más allá de la atención ante una enfermedad. Se trata de tener proactividad, asegurando cuidados esenciales como la prevención veterinaria y la adaptación a desafíos estacionales como el frío. Al invertir en planes de salud, los tutores no sólo garantizan el acceso a chequeos, vacunas y tratamientos clave, sino que consolidan un modelo de cuidado continuo y previsible. Este enfoque —que combina prevención médica, atención a la temperatura y actividad física— se traduce en una vida más larga, plena y feliz para nuestros compañeros animales.

* Silvina Muñiz, presidente de la Asociación de Veterinarios Especializados, consultora de Vetify, y representante argentina en la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (FIAVAC)