Paso a Chile habilitado: cómo está el tiempo en alta montaña

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este miércoles, la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala "condiciones de mal tiempo durante la mañana en el sector sur, con mejora progresiva desde las 11, tendiendo a cielo seminublado o mayormente despejado".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

El jueves, en la previa del feriado por el Día del Trabajador, se espera cielo despejado, con buen tiempo durante toda la jornada.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: