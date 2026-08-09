A pesar de los trabajos sobre la ruta, el paso a Chile continúa cerrado

Las autoridades argentinas solicitaron que se reabra el paso a Chile, pero desde el país trasandino no hubo una respuesta afirmativa al pedido.

En la jornada de ayer, autoridades argentinas se reunieron y definieron que las condiciones de transitabilidad en alta montaña estaban dadas para abrir nuevamente el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor. Sin embargo, desde el lado chileno informaron que el Complejo Fronterizo Los Libertadores se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos.

Este domingo se cumplen 26 días del cierre del paso Cristo Redentor, hecho que llevó a que al menos 1.500 camiones queden varados del lado mendocino de alta montaña.

El pedido de Aprocam para que reabran el paso a Chile Durante el sábado, desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) afirmaron que el corredor se encuentra transitable. Ese día, integrantes de la comisión directiva de la entidad recorrieron el corredor internacional y aseguraron que, al menos hasta Puente del Inca, el camino presenta buenas condiciones de transitabilidad.

Cientos de camiones esperan que se reabra el paso a Chile. ALF PONCE / MDZ Durante la recorrida, los transportistas también registraron imágenes de un campamento de Vialidad Nacional en Uspallata, donde, según señalaron, permanecen inmovilizados distintos equipos destinados al mantenimiento del corredor internacional.

“Dadas estas condiciones nos permitimos pensar que Vialidad esconde algo porque nos parece imposible que con estas condiciones no se pueda habilitar el tránsito hacia Chile”, subrayaron los propietarios de empresas de transporte.