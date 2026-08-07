Siguen las nevadas en cordillera: cuándo puede reabrir el paso a Chile

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado desde hace más de 20 días por el fuerte temporal que afecta a la alta montaña.

Según el pronóstico, este viernes continuarán las nevadas en cordillera y se extenderán hasta el sábado por la madrugada. Luego, se espera una jornada parcialmente nublada, pero sin nieve.

Las condiciones favorables continuarían durante domingo y lunes, con temperaturas bajo cero pero sin pronóstico de nevadas en alta montaña. Esta situación podría favorecer la reapertura del paso a Chile.

Por su parte, las autoridades confirmaron que están haciendo diagnósticos permanentes con el objetivo de definir cuándo quedará nuevamente habilitado el corredor internacional.

Si bien se espera una mejora de las condiciones para los próximos días, los pronósticos advierten que será por corto plazo. Mientras que sábado, domingo y lunes no habría nevadas, el martes volvería a nevar en la alta montaña.

Continúan las nevadas en alta montaña, pero las condiciones mejorarían en los próximos días.

Teniendo en cuenta que por lo pronto persisten las condiciones meteorológicas adversas, se recomiendan seguir los informes oficiales antes de planificar un viaje hacia Chile, ya que el estado del paso dependerá de la evolución del temporal.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también sigue cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.