Paso a Chile: la fuerte acusación de un exfuncionario clave

La salida de Justo José Báscolo de la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor no fue una renuncia silenciosa. Después de diez años al frente del principal Paso a Chile, el ahora exfuncionario decidió dar un paso al costado a mediados de mayo por profundas diferencias con las autoridades nacionales encargadas de la política de fronteras a quienes lanzó una acusación .

Según aseguró, nunca encontró respaldo para avanzar con cambios estructurales y cuestionó tanto la falta de inversión en infraestructura como la ausencia de modernización tecnológica.

En diálogo con MDZ, Báscolo explicó que su decisión estuvo motivada por diferencias de gestión con la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras y apuntó contra la conducción del organismo, a la que acusó de priorizar cuestiones administrativas por encima de los problemas de fondo que, a su entender, arrastra el complejo fronterizo desde hace años.

-Mi renuncia obedece principalmente a no compartir la gestión con la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras. La gestión estuvo centrada en aspectos formales y no en la búsqueda de soluciones de fondo, tanto en infraestructura como en gestión operativa.

Propusimos modelos de gestión de fronteras inteligentes, pero nunca fueron tenidos en cuenta. El modelo actual no incorpora las bondades de las nuevas tecnologías.

También influyó que el director nacional no tuviera experiencia en temas fronterizos. Su trayectoria en la función pública estuvo vinculada a estadísticas del delito en la Ciudad de Buenos Aires. Eso hizo imposible construir un vínculo técnico y compartir una misma visión de trabajo.

-¿Desde cuándo trabajaba en el Paso Internacional?

-Me desempeñé durante diez años en la función.

-¿Cuáles son hoy los principales problemas que tiene el Cristo Redentor?

-En infraestructura, tanto Horcones como Los Libertadores necesitan inversiones urgentes y una puesta en valor. Hoy prácticamente solo se garantiza el funcionamiento básico: limpieza, agua, electricidad y mantenimiento mínimo.

En lo operativo también estamos atrasados. Existen sistemas de gestión fronteriza inteligentes que utilizan tecnología digital para controlar el paso de personas y mercancías de manera más eficiente y segura. Esos sistemas permiten agilizar los cruces legales y fortalecer los controles, pero nuestras propuestas nunca avanzaron.

La política nacional para el Paso a Chile

-¿El Gobierno nacional tiene disposición para trabajar con Chile?

-El Cristo Redentor, junto con otros 14 pasos internacionales, fue considerado estratégico y pasó a depender del entonces Ministerio del Interior. Las decisiones importantes deben ser aprobadas por la Comisión Nacional de Fronteras, que depende de la Jefatura de Gabinete.

-¿Qué obras considera urgentes?

-Lo primero es invertir para recuperar toda la infraestructura existente. Los complejos necesitan una puesta en valor integral y obras que acompañen el crecimiento del tránsito de cargas y pasajeros. Además, es indispensable incorporar tecnología para modernizar el sistema.

-¿Cree que el Gobierno nacional comprende la importancia estratégica del Paso Cristo Redentor para Mendoza y para el comercio exterior?

-El Paso Cristo Redentor necesita políticas de Estado. Es un corredor estratégico para Mendoza, para Argentina y para el comercio con Chile y el Pacífico. Las decisiones tienen que estar a la altura de esa importancia.

-Los camioneros se quejan por la falta de mantenimiento. ¿Está de acuerdo?

-Sí, comparto plenamente ese reclamo.

Paso a Chile: la discusión de todos los años

Las declaraciones de Báscolo vuelven a poner sobre la mesa una discusión que se repite cada invierno y también durante la temporada alta de turismo: el estado de la infraestructura del principal corredor bioceánico del país. Transportistas, cámaras empresarias y usuarios vienen reclamando desde hace años mayores inversiones, obras de mantenimiento y un sistema de control más moderno que permita reducir las demoras que se generan cada vez que aumenta el flujo de vehículos.

La renuncia del ahora excoordinador deja expuestas las diferencias entre quienes reclaman una modernización profunda del sistema fronterizo y la estrategia que lleva adelante el Gobierno nacional. Mientras tanto, el Paso Cristo Redentor continúa operando con una infraestructura que, según quienes trabajan a diario en el lugar, necesita una actualización urgente para responder a la creciente demanda del comercio exterior y del tránsito internacional.