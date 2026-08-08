Tras el reclamo de los camioneros, el Paso Cristo Redentor podría reabrir este domingo

El sábado se cumplieron 25 días consecutivos desde que el Paso Internacional Cristo Redentor cerró debido a las inclemencias climáticas en alta montaña. En ese tiempo, solo en el lado mendocino de la cordillera quedaron varados más de 1.500 camiones . Ante este panorama, desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza ( Aprocam ) por la situación del paso fronterizo.

El sábado, integrantes de la comisión directiva de la entidad recorrieron el corredor internacional y aseguraron que, al menos hasta Puente del Inca, el camino presenta buenas condiciones de transitabilidad. Durante la recorrida, los transportistas también registraron imágenes de un campamento de Vialidad Nacional en Uspallata, donde, según señalaron, permanecen inmovilizados distintos equipos destinados al mantenimiento del corredor internacional.

Luego de que se trascendiera el reclamo, las autoridades argentinas mantuvieron una reunión, a las 19 horas, y elevaron un pedido de apertura del Paso Cristo Redentor hacia los funcionarios chilenos.

“Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo aquí”, señalaron desde la asociación. Según explicaron, Gendarmería no permite el paso de vehículos hacia sectores ubicados más arriba por una orden de Vialidad Nacional.

“Entendemos que las condiciones como están hoy permiten una apertura inmediata del túnel”, afirmaron los representantes de Aprocam tras la recorrida. En ese sentido, desde la entidad sostienen que la prohibición de avanzar más allá de Puente del Inca “no tiene ninguna explicación” y cuestionan que la decisión dependa de Vialidad Nacional.

Desde Aprocam aseguran que, al menos hasta Puente del Inca, el camino presenta buenas condiciones de transitabilidad. Aprocam

“Dadas estas condiciones nos permitimos pensar que Vialidad esconde algo porque nos parece imposible que con estas condiciones no se pueda habilitar el tránsito hacia Chile”, subrayaron los propietarios de empresas de transporte.

Otro de los puntos señalados por los transportistas fue el estado del campamento de Vialidad Nacional ubicado en Uspallata, el cual aseguran que tiene “una gran cantidad de equipo sin mantenimiento”, entre ellos tolvas, topadoras y un camión salinero.

La asociación cuestionó que esas máquinas, que fueron adquiridas para el mantenimiento del Corredor Internacional, actualmente se encuentren fuera de servicio.

Para argumentar sus reclamos, Aprocam recordó que el viernes en el lado chileno las autoridades del país trasandino lograron despejar el camino hasta la boca del túnel internacional y hasta ofrecieron su equipamiento para colaborar con las tareas del lado argentino.

La reunión de las autoridades argentinas y el pedido de apertura del Paso Cristo Redentor

Tras el comunicado de Aprocam, autoridades argentinas de la Administración de Centros de Fronteras, Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional mantuvieron una reunión virtual en la que adelantaron que este domingo estarían dadas las condiciones para la reapertura del cruce fronterizo.

"En tal sentido, a partir de mañana 8 de agosto de 2026 (sic) a las 9 hs (Argentina), 8 hs (Chile), en su horario habitual, desde el territorio argentino estarían las condiciones dadas para la reapertura del Centro de Frontera. Habiéndose convocado a Chile a la presente reunión se está a la espera de su confirmación".

En ese sentido, cabe resaltar que la reunión virtual se llevó a cabo este sábado 8 de agosto a las 19 horas de Argentina y no contó con presencia de autoridades del país trasandino, por lo que -de momento- el Paso Cristo Redentor se encuentra cerrado, situación que -según indican los funcionarios argentinos- se mantendrá hasta tanto haya una respuesta de Chile.