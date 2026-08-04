De la pelea por Camioneros al juzgado: una detención que reabre la grieta en la familia Moyano

El violento episodio que terminó con la detención de Facundo Moyano en Belgrano reavivó la feroz interna en la familia del líder camionero.

Entre el armado de la sucesión gremial, la defensa legal asumida por su hermano "Huguito" y las diferencias políticas frente al kirchnerismo, el escándalo sacude la estructura del clan.

El incidente registrado en un departamento sobre la Avenida del Libertador al 5400 ha puesto nuevamente bajo la lupa la compleja dinámica del clan Moyano. La tensión familiar, que arrastra años de fricciones, tiene como eje principal la futura conducción y sucesión en el Sindicato de Camioneros y el entramado gremial tras la figura histórica de Hugo Moyano.

La estructura familiar y gremial está marcada por roles definidos y fuertes alineamientos internos:

Pablo Moyano : Secretario adjunto de Camioneros, históricamente perfilado como el heredero natural de la estructura sindical, aunque cruzado por crecientes tensiones con sus hermanos.

Facundo Moyano : Exdiputado nacional y referente del gremio de los peajes (SUTPA), hoy en el centro de la escena mediática y judicial tras ser demorado por las autoridades porteñas.

Hugo Antonio "Huguito" Moyano (h) : Abogado y asesor clave en el armado jurídico-político de la familia, quien asumió la representación y defensa legal de Facundo en esta causa.

Karina Eva Beatriz Moyano : Secretaria de la Mujer en la estructura de Camioneros y referente de las áreas de asistencia social del gremio.

Jerónimo Antonio Moyano : El hijo menor del dirigente, con un rol cada vez más activo e influyente en la logística y el día a día de la conducción sindical junto a su padre.

María Isabel Paola Moyano : Vinculada al ámbito deportivo y político, casada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

Emiliano Juan Manuel Moyano: Fallecido en el año 2011. Fractura política e ideológica dentro del clan Más allá del control gremial, la interna familiar se profundizó con el paso de los años por los alineamientos políticos de cada uno de sus integrantes. Mientras sectores representados por Pablo Moyano mantuvieron históricamente una postura más cercana e integrada al kirchnerismo y las dos CTAs, Facundo Moyano adoptó una posición marcadamente crítica hacia ese sector del peronismo, marcando distancias públicas que escalaron a discusiones mediáticas e institucionales dentro del propio núcleo familiar.

N/A Esta brecha ideológica ha fragmentado la mesa de decisiones, convirtiendo cada movimiento político o judicial de sus miembros en una pieza de negociación o conflicto interno.

Avanza la causa en Belgrano tras la declaración clave En el plano judicial, la Policía de la Ciudad y la fiscalía de turno continúan con las actuaciones para esclarecer lo sucedido en la madrugada del martes. Luego de recuperar el conocimiento y ser estabilizada en el centro asistencial donde fue ingresada por el SAME, Candela Arizaga prestó su declaración testimonial ante los investigadores.