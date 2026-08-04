Diego Santilli llamó "dinosaurio" a Ricardo Quintela por la amenaza del regreso de las expropiaciones

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , salió al cruce del gobernador riojano Ricardo Quintela después de que el peronista planteara la posibilidad de expropiar activos si el peronismo vuelve al poder. "Es de la prehistoria", afirmó el funcionario nacional, y definió al mandatario provincial como “un dinosaurio”.

La respuesta llegó luego de una entrevista concedida por Quintela a El Destape, donde sostuvo: “Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, y anticipó que un futuro gobierno peronista revisaría las medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei . Además, explicó que su mensaje buscaba desalentar a quienes proyectan inversiones bajo la actual administración. “Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, expresó.

En diálogo con Radio Rivadavia, Santilli cuestionó con dureza esas declaraciones y aseguró que representan una lógica que la sociedad ya dejó atrás. Según afirmó, ese tipo de planteos equivalen a decirles a los argentinos que “queremos que sigan siendo pobres”. Al ser consultado sobre los dichos del gobernador, concluyó: “Es de los dinosaurios, digamos”.

Durante la misma entrevista, el funcionario también se refirió al escenario parlamentario y defendió uno de los proyectos centrales del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Consultado sobre las posibilidades de conseguir respaldo legislativo, respondió: “Yo estoy convencido de que sí, no por un tema de negociación, sino por lo que creen”.

Santilli explicó que mantiene conversaciones permanentes con la senadora Patricia Bullrich y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y sostuvo que existe un cambio de actitud en buena parte de la dirigencia política respecto de las reformas impulsadas por el oficialismo.

Para fundamentar su postura, comparó la situación social heredada con la actual. Señaló que la gestión anterior dejó un 57% de pobreza, un 68% de niños pobres y un 20% de indigencia. Luego agregó: “Hoy estamos en el 21, falta un montón. Pero en chicos en la pobreza hoy estamos en el 42, y en indigencia en el seis”, aunque aclaró que esos indicadores siguen siendo demasiado altos para la Argentina.

Los cruces se producen mientras el Senado se prepara para retomar, el jueves 6 de agosto, el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger. El proyecto flexibiliza las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero todavía no reúne los votos necesarios para su aprobación. Desde la oposición, el senador riojano Fernando Rejal ya fijó posición al advertir: “Nos pueden comprar la frontera”.

El episodio también se inscribe en la estrategia política de Quintela rumbo a 2027. El gobernador intenta consolidarse como uno de los articuladores del peronismo, aunque ese objetivo convive con las diferencias internas del espacio. En el encuentro que organizó el 31 de julio en La Rioja quedó expuesta esa realidad: Axel Kicillof decidió no participar, mientras que Máximo Kirchner sí asistió y marcó un contraste dentro del propio universo peronista.