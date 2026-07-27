Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof y al kirchnerismo: "Destruyeron la Argentina"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , aseguró que con la gestión del presidente Javier Milei "estamos mucho mejor como país" porque hay sectores que se encuentran activos, cuando durante varios años "estuvieron dormidos" porque el kirchnerismo "destruyó" a la Argentina: “No arreglás 100 años de destrucción en dos años”.

En declaraciones televisivas, manifestó que, actualmente, existe una "macro ordenada", hay equilibrio fiscal y sectores de la economía que "empujan fuertemente", que con los gobiernos anteriores "estaban pisados y no se desarrollaban" como la minería , el gas y el petróleo .

"Si en la década del '80 estábamos discutiendo la producción de barriles de petróleo, ¿cómo pasó que nos pasaron seis veces arriba? Ahí hay una discusión que está arriba de la mesa. ¿Falta? Por supuesto que falta. Pero, claramente, estamos mucho mejor", sostuvo Santilli en LN+.

Por otra parte, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que fue el funcionario que "nos metió en el décimo círculo del infierno" y que, en términos económicos, "ha destruido la provincia de Buenos Aires ": "¿Se acuerdan que nos dejó una deuda de 16.000 millones de dólares en YPF ?", cuestionó.

En la misma línea remarcó que el peronismo "lo único que hizo fue hacer más pobres a los argentinos" y que el mandatario provincial hace lo mismo en la provincia; además, le pidió "que se ocupe" de los bonaerenses y "les dé seguridad".

"Pasamos de 57% de pobreza al 29%, que es un montón igual, pero vamos mejor. La pobreza infantil, ¿dónde estaba? Casi en el 70%, hoy está en el 42%. La indigencia del 20% pasó al 6%. Por supuesto que no alcanza, pero ese es el cambio que ha planteado el Presidente Javier Milei", subrayó el jefe de Gabinete.

También apuntó contra el expresidente Alberto Fernández, quien criticó a Javier Milei por adjudicarle el financiamiento de la campaña anti-Argentina a Brasil, y le pidió que "se llame a silencio", porque el país "viene en un proceso gradual de baja de inflación muy fuerte" y tiene "previsibilidad".

Asimismo, sostuvo que hoy hay "previsibilidad" porque tanto el productor, como el comerciante y el industrial pueden decir "estos son mis valores, esto se puede prever y se puede invertir" y añadió: "El peronismo dejó al 30% de los trabajadores formales en la pobreza".

"El Presidente Javier Milei está llevando a un país donde, de la mano de la exportación, comienza la producción, el desarrollo y el crecimiento. Claramente estamos mejor: 12 de los 16 sectores están creciendo. Hay récord de exportación en materia de petróleo, empieza la minería a fondo. Fijate cómo están las provincias de las cordilleras, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut... empiezan a empujar de nuevo. En el norte, incluso, con Salta y Jujuy, en la minería, con el litio", explicó Diego Santilli.

En cuanto a un posible acuerdo con los gobernadores para conseguir el apoyo a la reelección del Presidente, sostuvo que La Libertad Avanza (LLA) "ganó en 15 de las 24 provincias" y destacó el crecimiento del espacio oficialista.

En referencia a ello, aseguró que el fortalecimiento del partido fue impulsado por la mesa política encabezada por la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y afirmó que continuará trabajando para consolidar ese proyecto.

Por último, habló sobre los proyectos que impulsará el Gobierno nacional en el Congreso y aseguró que la prioridad será retomar la agenda reformista del Presidente. Entre las iniciativas mencionó la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma electoral y un paquete de medidas económicas que calificó como "muy importante".