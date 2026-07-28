Diego Santilli suma un nuevo funcionario: quién fue designado en la Jefatura de Gabinete

El Gobierno oficializó la incorporación de un nuevo subsecretario en la Vicejefatura de Gabinete, en el marco de los movimientos internos del área que conduce Diego Santilli.

El Gobierno nacional oficializó la designación de un nuevo funcionario en la Jefatura de Gabinete de Ministros, área encabezada por Diego Santilli. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 668/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete.

De acuerdo con la norma, el licenciado Gonzalo Martín Del Huerto fue designado como subsecretario de Relaciones Parlamentarias de la Vicejefatura de Gabinete. El nombramiento tiene vigencia retroactiva al 8 de julio de 2026, según establece el texto oficial.

Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias: Funciones Clave La Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias depende de la Vicejefatura de Gabinete y tiene entre sus funciones la articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, además del seguimiento de la agenda legislativa impulsada por el Gobierno.