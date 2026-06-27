Quién es Diego Santilli, el sucesor de Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Tras la salida confirmada de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, llegó la designación de Diego Santilli , actual ministro del Interior.

El “Colo” era uno de los principales candidatos ya que reunía el consenso de Karina Milei y Santiago Caputo , miembros del “Triángulo de Hierro” junto al presidente.

Fuentes oficiales destacan la importancia del funcionario en su relación con los gobernadores y la oposición, aspecto crucial para el avance de las reformas que propone la gestión libertaria.

Su primer cargo de relevancia fue como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, banca a la que accedió en 2001 dentro del espacio peronista que encabezaba Gustavo Béliz . Posteriormente se acercó al sector liderado por Roberto Lavagna y, tras la conformación del PRO, se integró al armado político de Mauricio Macri , concretando uno de los cambios partidarios más significativos de su trayectoria.

En 2007 fue electo nuevamente legislador porteño por el PRO y asumió la vicepresidencia primera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2009 dejó ese puesto para asumir como ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño, función que desempeñó hasta 2013.

Diego Santilli con Mauricio Macri

Ese año fue elegido senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del PRO. Durante su paso por la Cámara alta integró distintas comisiones y se convirtió en uno de los referentes nacionales del macrismo. Sin embargo, en 2015 renunció a su banca antes de completar el mandato para acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a vicejefe de Gobierno porteño.

Tras el triunfo electoral de la fórmula, Santilli se desempeñó entre 2015 y 2021 como vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esos años acumuló responsabilidades ejecutivas de peso, especialmente en materia de seguridad. En 2018 asumió además la conducción política del área tras la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de la gestión de Rodríguez Larreta.

En 2021 protagonizó otro movimiento político al trasladar su actividad electoral a la provincia de Buenos Aires. Con el respaldo de Rodríguez Larreta, dejó la Ciudad y encabezó la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense. Venció en la interna a Facundo Manes y posteriormente se impuso al oficialismo en las elecciones legislativas, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

Ya instalado en la política bonaerense, en 2023 compitió por la candidatura a gobernador de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Integró el espacio de Rodríguez Larreta y fue derrotado en las PASO por Néstor Grindetti, alineado con Patricia Bullrich.

Javier Milei y Diego Santilli X (@DiegoSantilli)

Tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Santilli se ubicó entre los dirigentes del PRO más proclives a colaborar con el oficialismo libertario. Desde su banca de diputado nacional apoyó iniciativas centrales del Gobierno, incluida la Ley Bases, y promovió acuerdos parlamentarios entre el PRO y La Libertad Avanza. Esa posición marcó una nueva evolución política: aunque continuó formalmente dentro del PRO, pasó a integrar el sector que impulsó una convergencia cada vez más estrecha con el mileísmo.

Gracias a ese rol llegó al cargo del ministro del Interior, aunque su principal aspiración es ser el candidato a ocupar la gobernación bonaerense en lugar de Axel Kicillof.