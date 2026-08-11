Diego Santilli buscará apoyo en Misiones por Zonas Frías y negociará un subsidio por Zonas Cálidas para verano

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , arribará este miércoles a Posadas, Misiones , en búsqueda del respaldo de los gobernadores del Norte Grande a la reforma de Zonas Frías . Los mandatarios reclamarán a cambio una tarifa eléctrica diferencial durante los meses de mayor consumo.

En primer lugar, el jefe de Gabinete intentará conseguir el respaldo de los diez gobernadores del Norte Grande para que el Senado convierta en ley la reforma del régimen de Zonas Frías, que elimina subsidios a la tarifa de gas y aumentará los costos del servicio para las provincias patagónicas.

A cambio, los mandatarios del NEA y NOA plantearán una tarifa eléctrica diferencial para las regiones de altas temperaturas durante el verano. La reunión se producirá en un escenario de un amplio debate por los subsidios energéticos.

El proyecto de Ley fue impulsado por el gobierno nacional -ya obtuvo media sanción en Diputados- modifica el régimen vigente de beneficios para los usuarios de las denominadas Zonas Frías.

La iniciativa apunta a reducir el alcance del esquema y generar un ahorro fiscal, una decisión que genera resistencia en las provincias alcanzadas. Santilli buscará evitar que ese debate se transforme en un obstáculo en el Senado.

De su parte el Gobierno nacional procura acordar con los gobernadores del Norte una compensación o mecanismo específico para las denominadas Zonas Cálidas, donde el consumo eléctrico aumenta considerablemente durante los períodos de temperaturas extremas por el uso de equipos de refrigeración, tan necesarios.

Del encuentro participarán Hugo Passalacqua, Misiones; Gustavo Sáenz, Salta; Osvaldo Jaldo, Tucumán; Raúl Jalil, Catamarca; Carlos Sadir, Jujuy; Leandro Zdero, Chaco; Juan Pablo Valdés, Corrientes; Elías Suárez, Mendoza; Ricardo Quintela, La Rioja y Gildo Insfrán, Formosa.

Los gobernadores del NEA y NOA comparten el reclamo por el costo de la electricidad, plantean más inversión en infraestructura, la caída de recursos coparticipables y ausencia de giros discrecionales.

Corrientes

El gobernador de Corrientes confirmó que llevará a Posadas una propuesta “para establecer por ley una tarifa diferenciada para los usuarios residenciales del Norte Grande”. En declaraciones a los medios correntinos el Gobernador sostuvo que “la medida permitiría reducir el impacto del costo de distribución y mejorar las condiciones de competitividad de la región”.

Un planteo recurrente

El planteo de los gobernadores es recurrente. En el Congreso ya existe un proyecto que propone un régimen subsidiado para el consumo residencial de electricidad del NEA y NOA, con una reducción del precio mayorista para los usuarios alcanzados. La discusión ahora podría quedar incorporada a la negociación política por Zonas Frías.

El Gobierno nacional, en tanto, todavía no precisó el alcance, los beneficiarios ni el costo fiscal de una eventual tarifa para las Zonas Cálidas. La estrategia sería avanzar primero en el acuerdo político y definir posteriormente los detalles técnicos del nuevo esquema.

Obras públicas

Otros de los reclamos provinciales, será el de obras públicas, infraestructura, logística y financiamiento. Santilli tiene como prioridad obtener una señal política de los gobernadores que permita asegurar los votos en la Cámara alta.

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El antecedente inmediato es el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, donde el oficialismo debió resignar capítulos vinculados con la compra de tierras por extranjeros y terrenos afectados por incendios para alcanzar los consensos necesarios debido a la oposición del mandatario provincial a la reforma de Ley de Tierras.

Hidrovía

La agenda incluirá el pedido de extensión formal de la Hidrovía Paraná-Paraguay hacia las costas del NEA, una medida considerada estratégica para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales. También se reclamará la reactivación de las obras paralizadas del Gasoducto Norte y la ampliación de la red de gas natural hacia Misiones.

Transferencias no automáticas

Las provincias reclamarán por la caída de las transferencias no automáticas y de distintos fondos destinados a programas y obras. Se supo que exigirán la restitución y liberación de los recursos correspondientes a la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuyo destino está vinculado con la infraestructura vial.

A la vez se sumarán los planteos por el desfinanciamiento de programas federales de asistencia, entre ellos Incluir Salud.

Los diez gobernadores del Norte Grande se reunirán este miércoles en Posadas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Mientras la Casa Rosada busca apoyo para sancionar la Ley de Zonas Frías, las provincias del norte negocian un régimen específico para compensar el alto consumo eléctrico provocado por las temperaturas extremas.

Misiones

Entre los principales planteos que llevará Misiones aparecen la necesidad de avanzar con una tarifa eléctrica diferencial para las denominadas zonas cálidas, extender la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta territorio provincial y destrabar obras viales y de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo regional. La agenda provincial también mantiene entre sus prioridades el acceso al gas natural y mejoras en conectividad y logística.

La discusión energética adquirió especial relevancia en las últimas horas porque la Casa Rosada abrió una negociación con los gobernadores del Norte Grande. El Gobierno nacional busca que los mandatarios acompañen en el Senado el proyecto de Zonas Frías, que ya obtuvo aprobación en Diputados, y propone tratar en una iniciativa separada el reclamo de las provincias que soportan temperaturas elevadas y consumos extraordinarios de electricidad durante el verano.

Zonas cálidas: el reclamo que unifica al Norte Grande

El planteo regional parte de una asimetría: mientras el régimen de zonas frías reconoce mediante subsidios el mayor gasto energético necesario para calefaccionar los hogares, los gobernadores del norte sostienen que las altas temperaturas generan una necesidad equivalente de refrigeración durante buena parte del año.

En provincias como Misiones, el uso de ventiladores y aires acondicionados durante los meses de mayor calor representa una porción relevante del consumo residencial. Por eso, el Norte Grande pretende avanzar con un esquema que contemple las particularidades climáticas de la región y reduzca el impacto de las facturas eléctricas.

Por otra parte, el gobernador Hugo Passalacqua viene reclamando que el tramo del Alto Paraná sea incorporado plenamente a la Hidrovía Paraná-Paraguay, una herramienta que la Provincia considera estratégica para reducir costos logísticos y mejorar las condiciones de salida de la producción regional.

Misiones también sostiene pedidos vinculados con rutas nacionales y corredores estratégicos. Entre los proyectos impulsados en el marco del Norte Grande aparecen mejoras sobre la Ruta Nacional 14, la conectividad con nuevos pasos internacionales y obras que permitan vincular de manera más eficiente los centros productivos con los puertos y mercados regionales.

La paralización o demora de obras financiadas anteriormente por Nación constituye otro de los puntos de preocupación de los mandatarios, que buscan establecer mecanismos para reactivar infraestructura vial, energética y sanitaria.