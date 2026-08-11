Sigue la tensión: no hubo foto entre Federico Sturzenegger y la mesa política, y avanza una nueva reforma

En medio de cuestionamientos internos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , asistió este martes a la reunión de la mesa política , donde se encontró con los distintos funcionarios que se encargan de reunir los votos claves en el Congreso para la agenda reformista del Gobierno.

Su desembarco ocurre tras un pedido del presidente Javier Milei de empoderar a su funcionario, luego de ser el principal apuntado puertas adentro por la caída de dos capítulos claves en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Distintos referentes libertarios le atribuyen al "Coloso" responsabilidad en proyectos "demasiado abarcativos y conflictivos" y "sin haberlo conversado antes de su presentación formal".

Fuentes oficiales dieron cuenta de que no se coordinó foto del encuentro como para descomprimir la tensión . El miembro del Gabinete informó el presente de los distintos proyectos de reformas que viene trabajando su cartera, y anunció el lanzamiento de una de sus principales iniciativas.

"Se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales . Las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país", señalaron desde el Ejecutivo.

Si bien se trata de un proyecto en redacción, se supo que se pretende ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas y reducir las trabas regulatorias . El objetivo es que las empresas, especialmente las pymes, puedan recurrir más al mercado para obtener fondos y no dependan exclusivamente del crédito bancario. En ese sentido, Sturzenegger planteó que las compañías puedan financiar inversiones mediante la emisión de acciones u obligaciones negociables . La reforma se complementa con los cambios que la CNV implementó este año, que eliminaron la autorización previa para determinadas emisiones de instrumentos financieros.

La propuesta apunta además a “democratizar el capital”, en palabras de Sturzenegger, y ampliar la participación de los inversores en el financiamiento de empresas. El ministro sostuvo que el nuevo esquema permitiría que los ahorristas puedan convertirse en socios de emprendimientos y que las compañías tengan nuevas vías para conseguir capital.

Qué otros temas se trataron en la mesa política

El Gobierno hizo una nueva reunión de la mesa política

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores, precisaron desde Balcarce 50.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores. Asimismo indicó que este miércoles participará de un encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a gobernadores de la región.

Por otro lado, el viernes, Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En tanto, se definió que en próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, con el propósito de "ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa".

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.