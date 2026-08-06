Federico Sturzenegger lamentó la exclusión del capítulo sobre extranjerización de tierras: "Era la prosperidad"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmó que el oficialismo debió retirar ese apartado por falta de votos; lo defendió y vinculó con inversiones anunciadas en San Juan.

En medio de los cruces internos dentro del Gabinete de Javier Milei tras el revés que sufrió la ley de propiedad privada en el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lamentó que el oficialismo haya tenido que retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras.

Considerado el autor intelectual del proyecto tratado en el recinto, el funcionario sostuvo que la decisión se tomó porque el Gobierno no contaba con los votos necesarios para aprobar ese punto. "Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad", expresó en un mensaje publicado en la red social X.

Qué dijo Sturzenegger sobre la ley de tierras El ministro defendió el capítulo excluido y señaló que, a su juicio, hubiera permitido atraer inversiones en distintas regiones del país. En ese marco tomó como referencia el acuerdo firmado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con la empresa minera Vicuña, que contempla una inversión de 250 millones de dólares destinada a obras de infraestructura.

Sturzenegger vinculó ese anuncio con las modificaciones impulsadas por la Casa Rosada en la ley de glaciares y escribió: “Felicitaciones, Marcelo Orrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”.