Patricia Bullrich hace malabares para modificar la Ley de Tierras en el Senado: qué dice el nuevo borrador

La jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , dejó trascender nuevas modificaciones al proyecto de " inviolabilidad de la propiedad privada " para asegurarse los votos el jueves en la próxima sesión. Así, el tope para las ventas de tierras a extranjeros pasa a ser del 25% por provincia.

El oficialismo se prepara para continuar la sesión que comenzó el pasado 16 de julio en el Senado . Sin embargo, aún no están los votos asegurados para avanzar con el proyecto de propiedad privada, la principal iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La última modificación que trascendió desde el despacho de Bullrich es la fijación del límite del 25% de las tierras por provincia para la extranjerización . Esto se oficializaría el próximo martes a las 16 en una conferencia de prensa en el Senado, encabezada por Bullrich, junto con los senadores Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén).

Según el borrador al que accedió MDZ , el nuevo artículo 3 de la actual Ley de Tierras fijaría: "La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia".

Cada una de las transacciones de estas tierras "deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente", según este nuevo borrador.

Además, el nuevo borrador deja explícita la "prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional". Y remarca que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado".

Javier Milei juntoa a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili. X | Javier Milei

El cambio que propuso Bullrich, avalado por los funcionarios de la Casa Rosada, aumenta el tope habilitado para la extranjerización de tierras que dispone el artículo 8 de la ley 26.737 (la actual), que es del 15%. En su idea inicial, el proyecto de Sturzenegger dejaba casi sin restricciones la venta de tierra a extranjeros.

Sin embargo, La Libertad Avanza nunca tuvo asegurados los votos para avanzar con esta ley. Tanto fue así que circularon 16 borradores distintos del proyecto y que su votación fue postergada en cuatro sesiones.

Expropiaciones y desalojos: los puntos clave de la ley de propiedad privada

En materia de expropiaciones, el proyecto endurece los requisitos para el Estado y mejora la posición del propietario. La declaración de utilidad pública pasará a ser de interpretación restrictiva y deberá ser idónea, necesaria y proporcional.

Las indemnizaciones incorporan el lucro cesante, toman como referencia el valor previo a cualquier acto estatal que pueda influir en la cotización del bien y se actualizan por inflación más una tasa de interés. El bien no pasa al Estado hasta que la indemnización esté íntegramente pagada y esos montos no tributan impuestos.

El capítulo de desalojos convierte el proceso al trámite sumarísimo, el más breve del Código, y habilita la ejecución anticipada antes de la sentencia. También elimina la caución real y la reemplaza por una declaración jurada del propietario, aunque en comisiones el plazo de intimación al inquilino por falta de pago en inmuebles habitacionales pasó de 3 a 10 días.

Sobre manejo del fuego, el dictamen rechazó los cambios en bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero eliminó el plazo de 30 años para tierra rural. El capítulo sobre barrios populares, en cambio, se cayó por completo: sigue vigente la suspensión de desalojos hasta octubre de 2032.