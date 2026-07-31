Jorge Macri, entre el apoyo y la rivalidad con Patricia Bullrich: "Ella es competitiva, valiente y va al frente"

El jefe de Gobierno elogió a la senadora libertaria, pero evitó ubicarla como aliada y dejó abierta la pelea electoral de 2027.

Jorge Macri evitó cerrar una alianza con Patricia Bullrich y postergó cualquier resolución para el próximo año. “Ella siempre es una competidora”, afirmó durante una entrevista con Radio La Red. El mandatario porteño aseguró que su prioridad actual pasa por la gestión de la Ciudad y que todavía resulta prematuro discutir candidaturas. La exministra de Seguridad ya había admitido que podría presentarse y expresó una fuerte confianza en sus chances electorales.

La senadora recibió elogios por sus comentarios sobre las políticas de orden y seguridad de la administración porteña. Bullrich también ironizó sobre quién debía quedarse con el mérito por la reducción de los piquetes. Jorge Macri restó importancia a esa disputa y aseguró que no le preocupa compartir reconocimientos cuando las medidas benefician a los vecinos. “Ella es competitiva, valiente y va al frente”, señaló el jefe de Gobierno.

Jorge Macri GCBA Jorge Macri deja abierta la alianza, pero no entrega la Ciudad Jorge Macri ratificó que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza forma parte de las alternativas para 2027 y que cualquier entendimiento deberá contar con el respaldo institucional de su partido. El dirigente también mencionó a la UCR como un posible participante de esa conversación electoral. La relación con los libertarios en la Legislatura porteña sirvió como antecedente de cooperación entre ambos espacios.

El funcionario marcó como principal límite político un eventual regreso del kirchnerismo al poder: “No hay que volver al pasado”, advirtió al mismo tiempo que reconoció que la economía y el consumo todavía atraviesan dificultades para la clase media.

Alf Ponce/MDZ Entre chicanas y halagos Al ser preguntado por Horacio Rodríguez Larreta, Macri resumió que lo nota enojado y vinculó ese estado con el desenlace de la interna nacional. “No sé si es porque se le frustró ser presidente”, chicaneó. Respecto a su primo, Mauricio Macri, negó un distanciamiento personal y confirmó que ambos se reunieron el martes. Jorge Macri admitió que existen diferencias de criterio, aunque remarcó que comparten el objetivo de hacer crecer al PRO. El expresidente conserva, según detalló, la tarea de recorrer el país e identificar candidatos en ciudades consideradas estratégicas.