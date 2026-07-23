Las imágenes del fuerte operativo en la Villa 1-11-14 de la Policía de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad realizó un operativo de saturación en la villa 1-11-14 del Bajo Flores como parte del plan de ordenamiento urbano . El procedimiento incluyó un amplio despliegue de seguridad con controles vehiculares, inspecciones comerciales y tareas para retirar vehículos abandonados, basura y escombros del espacio público.

El jefe de Gobierno , Jorge Macri, supervisó el operativo junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez ; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro , y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló .

Durante el procedimiento fueron secuestradas dosis de cocaína, pasta base y marihuana . Además, se retuvieron 47 vehículos por falta de documentación y se removieron 10 autos abandonados que serán compactados. También fueron clausuradas tres chatarrerías que funcionaban de manera ilegal y donde, según informó la Ciudad, se comercializaban metales y autopartes robadas.

En el operativo participaron más de 120 efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a las áreas de Patrulla de Control de Accesos, Orden Urbano, Investigaciones, Unidades Especiales, Pacificación de Barrios, Seguridad Comunal, Operaciones Especiales y Motorizada.

El despliegue también contó con personal de la Agencia Gubernamental de Control para inspeccionar comercios, equipos de Protección Ambiental e Higiene para fiscalizar metaleras, agentes de Fiscalización para intervenir sobre ranchadas, integrantes del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores para retirar vehículos abandonados, personal de Tránsito para los controles vehiculares y agentes de Migraciones.

"No negociamos el orden ni la autoridad. Los que creen que vamos a condenar a los porteños a convivir con lo peor del conurbano, se equivocan. En esta Ciudad, el vale todo se terminó", sostuvo Jorge Macri durante la recorrida.

El mandatario porteño también remarcó: "En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien, los que todos los días trabajan o estudian; del otro lado, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá no hay zonas liberadas ni hay espacio para la duda: o se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad".

Los operativos que estuvo realizando la Policía de la Ciudad

Según datos del Gobierno porteño, en los últimos dos años se realizaron más de 1.400 operativos de saturación en distintos barrios, entre ellos Constitución, Saavedra, Retiro y Balvanera, en la zona de Once. Los procedimientos se organizan a partir de la información del Mapa del Delito.

La Ciudad señaló que estos operativos forman parte de una estrategia de seguridad que también incluye la Operación Muro, destinada a reforzar los accesos al distrito en el límite con la provincia de Buenos Aires, y la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos en forma simultánea en 15 villas, además de despliegues especiales en estaciones de subte, centros de trasbordo y autopistas.

El Gobierno porteño también informó que ya recuperó casi 900 viviendas que permanecían usurpadas en barrios como Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, las cuales fueron restituidas a sus propietarios.