Murió una mujer con un corte en el cuello e investigan si se cayó sobre una copa de vino o la atacaron

Ilda Beatriz Goyochea murió en el Hospital Enrique Vera Barros de La Rioja después de permanecer internada durante casi una semana por un profundo corte en el cuello que sufrió mientras participaba de una reunión en su casa.

Las dos personas que estaban con ella aquella noche permanecen detenidas y la Justicia intenta establecer si la lesión fue consecuencia de una caída sobre una copa de vino rota , como se dijo en un principio, o si se produjo durante una agresión.

En un primer momento, la causa avanzó bajo la hipótesis de un accidente doméstico. Según esa versión, Goyochea cayó sobre una copa que se rompió y le provocó la grave herida.

Sin embargo, las presuntas contradicciones detectadas en los testimonios de quienes la acompañaban llevaron a los investigadores a revisar esa explicación y ampliar la investigación .

El miércoles, Fernando Gabriel Brizuela, abogado de los padres de la víctima, presentó una denuncia para que la familia sea aceptada como querellante.

Uno de los principales argumentos expuestos por el letrado se relaciona con las características de la lesión. "La herida era lineal, de aproximadamente entre ocho y diez centímetros. Esa característica no sería compatible con una producción por una copa rota, que normalmente genera un corte de carácter irregular", sostuvo Brizuela.

La familia también solicitó que se investigue cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que Goyochea sufrió la lesión y su llegada a un centro asistencial. En primera instancia fue trasladada a una clínica privada y posteriormente derivada al Hospital Enrique Vera Barros, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

El expediente fue tramitado inicialmente por el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de la jueza Cecilia Córdoba, bajo la hipótesis de un accidente doméstico. No obstante, la magistrada habría advertido inconsistencias en las declaraciones de las dos personas que estaban en la vivienda y ordenó sus detenciones preventivas antes del inicio de la feria judicial.

Posteriormente, la causa pasó a manos de la jueza Karina Andrea Torres, quien dispuso la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja, el levantamiento de nuevas muestras y el secuestro de los teléfonos celulares de los imputados para que sean sometidos a distintos peritajes.

Además, los investigadores buscan registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los movimientos anteriores y posteriores al momento en que Goyochea sufrió el corte.

Hay dos detenidos: cuál es su defensa

La defensa de los detenidos, representada por Soledad Varas, sostiene que no existió una agresión y que todo se trató de un accidente. "Se ha tratado de un accidente. Sin embargo, la causa se inició con una calificación legal muy grave, como es la tentativa de homicidio en concurso real con lesiones graves", manifestó la abogada.

Varas también solicitó la excarcelación de sus defendidos y aseguró que entre los participantes de la reunión no existían conflictos previos. "No hubo una agresión ni un móvil que permita sostener una tentativa de homicidio. Era una reunión de amigos, se conocen desde hace años y no existían conflictos previos entre ellos", expresó.

Frente a ese planteo, el abogado de la familia sostuvo que la inexistencia de un conflicto previo no descarta una conducta intencional. "No necesariamente tiene que existir un móvil evidente o preexistente para que ocurra un hecho de estas características. Lo verdaderamente importante en esta etapa es determinar con rigor científico qué pasó esa noche y cómo se produjo exactamente esa lesión", señaló.

La Justicia aguarda ahora el informe definitivo de la autopsia, los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares, el análisis de las imágenes obtenidas y el estudio de las muestras recolectadas para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.