Escapada a La Rioja: el destino con uno de los mejores cielos para ver estrellas

Una escapada perfecta para algunos incluye un destino tranquilo con actividades, temperaturas agradables y fácil acceso. Para esos turistas se encuentra Villa Unión, ubicado en el oeste de La Rioja , con una combinación de paisajes, calma y cercanía a hitos naturales que es única en el mundo.

Villa Unión es la base perfecta para visitar grandes tesoros naturales argentinos como el Parque Nacional Talampaya, la Reserva Laguna Brava, Cañón del Triásico y la Cuesta de Miranda.

El Parque Nacional Talampaya es uno de los atractivos porque ofrecen recorridos en camiones 4x4, bicicleta o trekking, por sus enormes paredones rojos.

Un destino en La Rioja que llama la atención.

Pero también llama la atención por su población de 5 mil habitantes y gastronomía regional, como cabrito a la riojana y empanadas de carne cortada a cuchillo.

Llegar a Villa Unión es relativamente fácil, aunque no tiene aeropuerto.

En auto: se llega por la Ruta Nacional 76 o por la Ruta Nacional 40

En micro: hay diferentes empresas con una amplia variedad de opciones para viajar, aunque el recorrido se alarga un poco más.

Cuándo visitar Villa Unión

La mejor época para visitar Villa Unión es en otoño y primavera. El clima es templado y evita el calor extremo o el frío intenso del invierno.

villa unión la rioja El destino perfecto para una escapada de fin de semana. Archivo

Particularmente en abril, las temperaturas son súper agradables, con máximas de promedio de 24°C a 25°C y mínimas de 10°C. Los cielos suelen estar despejados, lo que garantiza contrastes maravillosos con los paredones rojos.

Durante abril, una de las actividades más recomendadas es el astroturismo. En las noches el cielo está claro y hay excursiones para ver estrellas como en pocos lugares del mundo.