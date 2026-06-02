El destino más cálido de Argentina para escaparse del frío durante las vacaciones de invierno

Mientras las bajas temperaturas comienzan a instalarse en buena parte de Argentina , muchas personas ya empiezan a pensar en una escapada que les permita dejar atrás los abrigos, las heladas y las mañanas bajo cero. Aunque el invierno suele asociarse con la nieve y los destinos de montaña, existe otra alternativa cada vez más buscada por quienes prefieren cambiar el frío por días soleados y temperaturas mucho más amigables.

La buena noticia es que no hace falta salir del país para encontrar calor. En el extremo norte argentino hay destinos que mantienen un clima agradable incluso durante junio, julio y agosto. Entre todos ellos, Puerto Iguazú aparece como una de las opciones más atractivas para quienes buscan vacaciones con aire casi tropical en pleno invierno.

Ubicada en Misiones y rodeada por la selva paranaense, Puerto Iguazú registra durante el invierno algunas de las temperaturas más elevadas de Argentina. Las máximas suelen ubicarse entre los 25°C y los 28°C, condiciones ideales para recorrer las Cataratas del Iguazú, realizar excursiones al aire libre o simplemente disfrutar de actividades al exterior sin el calor agobiante del verano.

Esa combinación de clima agradable y naturaleza exuberante explica por qué muchos viajeros consideran esta época como una de las mejores para visitar la región. Además de las temperaturas más cómodas, el invierno suele presentar menor humedad y jornadas ideales para caminar por los circuitos del Parque Nacional Iguazú.

Millones de personas visitan Puerto Iguazú por su entorno natural. Este está ubicado en la provincia de Misiones, Argentina.

Otras alternativas para escapar del frío

Aunque Puerto Iguazú suele liderar los rankings climáticos durante esta época del año, no es el único destino que ofrece temperaturas agradables. En Formosa, por ejemplo, Las Lomitas mantiene registros muy superiores a los observados en gran parte del país. La localidad es conocida por sus veranos extremos, donde las máximas superan con facilidad los 40°C, pero durante el invierno ofrece jornadas secas y templadas que resultan mucho más confortables.

Otra opción tradicional es Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Allí el atractivo no pasa únicamente por el clima. Sus famosas aguas termales convierten al destino en uno de los más elegidos para descansar durante los meses fríos. Las temperaturas máximas suelen ubicarse entre los 20°C y los 22°C, suficientes para disfrutar de actividades al aire libre durante buena parte del día.

Una tendencia que gana adeptos

Durante años, las vacaciones de invierno estuvieron asociadas casi exclusivamente a la nieve. Sin embargo, cada vez más turistas eligen hacer exactamente lo contrario: buscar destinos cálidos para aprovechar jornadas al aire libre y escapar por algunos días del frío intenso.

Esa tendencia se refleja especialmente en el norte argentino, donde la combinación de paisajes naturales, temperaturas agradables y una amplia oferta turística atrae visitantes de distintas provincias. Para muchos viajeros, la posibilidad de caminar con ropa liviana mientras en otras regiones predominan las camperas y los gorros se transforma en un atractivo difícil de igualar.

Por eso, quienes sueñan con unas vacaciones invernales sin frío tienen varias alternativas dentro del país. Pero si el objetivo es encontrar el clima más cálido posible, Puerto Iguazú sigue ocupando un lugar privilegiado. Un rincón de Argentina donde el invierno se siente muy diferente y donde el termómetro todavía permite imaginar que el verano no quedó tan lejos.